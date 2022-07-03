Минобороны: Украинские ракеты были запущены в сторону Белгорода и Курска

Минобороны РФ заявляет о том, что украинские военные нанесли удары по российским городам Белгороду и Курску. Стреляли, утверждает ведомство, из «Точки У», кассетными боеприпасами. Ракеты сбили силы российской ПВО, обломки одной упали на жилой дом, погибли три человека.

По данным министерства, баллистические ракеты «Точка-У» с кассетными боеприпасами, а также начиненные взрывчаткой беспилотники Ту-143 «Рейс» в период с 3:00 до 3:30 мск 3 июля метили в жилые кварталы столиц Белгородской и Курской областей.

Российские средства ПВО уничтожили в воздухе все три баллистические ракеты «Точка-У», «в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом в городе», отчитывается Минобороны.



В Белгороде, как сообщала «Фонтанка», ночью были разрушены несколько домов, известно о трёх погибших и четверых раненых. Курские СМИ пишут, что около 3:15 в городе были слышны громкие звуки, похожие на взрывы.

