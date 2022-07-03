В Белгороде гремело. Разрушены дома, есть погибшие и раненые

Ночью 3 июля в Белгороде после серии громких звуков начался пожар, повреждены несколько домов. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, предварительно, частичные разрушения зафиксированы в 11 многоквартирных и 34 частных домах. Пять частных домов разрушены полностью.
Есть информация о трёх погибших и четырёх пострадавших. Доставлены в больницу 10-летний ребёнок и мужчина с тяжелыми травмами. Двоим медпомощь оказана на месте. У дома во 2-ом Южном переулке горела кровля.
«Под руководством моих заместителей Константина Полежаева и Владимира Базарова и мэра города Антона Иванова будет осуществлён подомовой и поквартирный обход с целью фиксации разрушений. Сегодня подрядные организации проведут все необходимые замеры и начнут восстановительные работы. Буду снимать с контроля жилые дома только тогда, когда будет получена расписка от жителей, что все восстановлено и претензий к качеству нет. Повторюсь: всю необходимую помощь жителям окажем», — написал губернатор в своём телеграм-канале.