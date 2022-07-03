«Никак не будет спокойно». Белгород восстанавливается от ночной атаки и готовится к новым

В ночь на 3 июля Минобороны сбило ракеты «Точка-У» с кассетными боеприпасами, направленные на приграничную с Украиной территорию России. В Белгороде погибли четверо. Еще четверо, включая десятилетнего мальчика, ранены. Российский МИД заявил, что Москва обязательно ответит Киеву, но потом.

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Все утро белгородский губернатор Вячеслав Гладков изучает последствия ночной атаки на столицу региона. Обещает восстановить поврежденные дома, приносит соболезнования семьям погибших. «Скажите, как нам спать спокойно?» — спросила его одна из местных женщин. «Никак», — честно ответил губернатор.



«Все, что зависит от меня, от моих, от оперативных служб — мы на месте. Мы работали, работаем и будем работать. То, что сейчас случилось, это, конечно, крайне сложная ситуация. Поэтому сказать о том, что [такого] больше никогда не будет не могу», — пояснил свою мысль Гладков.

Видео — РБК

Какими ракетами стреляли по Белгороду и Курску Утром 3 июля Минобороны РФ заявило, что Киев нанес удары по жилым кварталам Белгорода и Курска. Три неуправляемые ракеты «Точка-У» с кассетными боеприпасами были сбиты средствами российского ПВО, говорится в сообщении, но обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде.

Видео — телеграм-канал «Жесть Белгород»

Курску повезло больше — как говорят в Минобороны, два беспилотника Ту-143 «Рейс», начиненные взрывчаткой, были сбиты и не долетели до жилых зданий.

Позднее в телеграм-каналах растиражировали фото обломка, застрявшего в кондиционере на фасаде жилого здания в Белгороде. Официальный Киев произошедшее никак не комментировал. Но в украинских СМИ начала распространяться информация, что это первая ступень ракеты «Панцирь-С1», которого на вооружении Украины нет, а значит, якобы удар по собственной территории нанесли сами же российские войска. Правительство Белгородской области уже опровергло эту информацию, заявив, что фрагмент снаряда, застрявшего в кондиционере — это результат работы российского ПВО.



Сколько людей пострадало в результате обстрела Белгорода и Курска По официальным данным, в Белгороде погибли четыре человека. Трое из них — граждане Украины. Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на местного жителя, это была семья беженцев из Харькова: мужчина и две женщины. «Рядом с флигелем попал снаряд. Там ночевала семья — из Харькова приехали сын, теща и сестра пережить боевые действия. Грянул выстрел, флигель этот разворотило», — цитирует агентство слова белгородца.

Ранения в результате обстрела получили четыре человека, среди которых ребенок 10 лет. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, их жизни ничего не угрожает, но правительство области в любой момент готово отправить пострадавших на лечение в Москву, если такая необходимость возникнет. Гладков навестил в больнице пострадавшего ребенка. «У мальчика сотрясение мозга, контузия глазных яблок и лёгкие ссадины на лице. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, — сообщил глава региона в своем телеграм-канале. — Прогноз врачей благоприятный, опасности для зрения нет. Так же, как нет необходимости перевода ребёнка в федеральный центр».



В Курской области пострадавших нет. Каковы разрушения в результате обстрелов Белгорода и Курска В Белгороде, по словам Вячеслава Гладкова, повреждены 40 домов частной жилой застройки (из них минимум пять разрушены полностью) и 21 многоквартирный жилой дом.

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В настоящее время идет поквартирный обход, составляется реестр разрушений и график проведения ремонтных работ, которые начнутся уже сегодня, 3 июля.

В Курской области обстрелу подвергся поселок Теткино. Местный губернатор Роман Старовойт рассказал, что основной удар пришелся на территории рядом с сахарным заводом, зафиксированы повреждения кровли, окон и фасадов в нескольких домах.

Какие компенсации получат пострадавшие и семьи погибших

По словам Вячеслава Гладкова, все затраты на ремонт разрушенных и поврежденных домов будут покрыты за счет средств бюджета Белгородской области и внебюджетных источников.

Все раненные в Белгородской области при желании смогут отправиться в санатории за бюджетный счет. Также раненые получат выплаты в размере 500 тысяч рублей, а семья погибшего россиянина — 3 миллиона рублей из средств бюджета Белгородской области.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, выплаты будут произведены до конца следующей недели.