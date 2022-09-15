Армия депутатов. Как городские единороссы решили защищать президента

Фото: Будничный Поделиться Поделиться





Несколько десятков депутатов городского и муниципального уровня решили поддержать президента. Они рассказали на своих страницах об акции своих коллег из Смольнинского, назвав их мелочными, провокаторами и диверсантами. «Фонтанка» рассказывает, как провластные депутаты встали на защиту родины в онлайне.

Истории обращения группы муниципальных депутатов округа Смольнинское к Государственной Думе больше недели. Возможно, выходка бы и осталась лишь очередным громким заявлением оппозиционеров, если бы каждый день её не поминали в новостях. С начала недели они появлялись почти ежедневно: например, из суда, который в течение трёх дней рассматривал пять административных дел по дискредитации российской армии в отношении депутатов, голосовавших «за». После того, как суды прошли, тему вспомнили единороссы. «Фонтанка» обнаружила несколько десятков сообщений от депутатов разного уровня и от муниципальных советов. Они в большинстве своём начали появляться один за другим днём и вечером 15 сентября.



В некоторых муниципальных пабликах (например, на страничке Аптекарского округа) просто скопировали новости, оставив их без оценки. Другие сделали также, но упомянули в них комментарий спикера Заксобрания Александра Бельского — накануне он сказал, что «во дворе ребят за такие вещи могли и побить» (цитату его разместил округ Горелово).

Были, впрочем, и те, кто высказался более эмоционально. В округе Шушары заявили, что действия их коллег — это всё равно, что «попытка раскачать летящий самолёт». «Это бывает заразительно для затуманенных мозгов, но смертельно для всех остальных», — заявили в паблике округа.



Елена Дудник из округа «Правобережный» рассказала, что депутаты провели «междусобойчик» на крыльце муниципалитета, на котором решили обратиться к Государственной Думе с предложением выразить импичмент президенту. «Считаю, такую позицию неприемлемой!», — заявила она.

Глава Сергиевского Оксана Душина назвала «ситуацию» «антироссийской»: «Мы возмущены действиями этих граждан и относимся к этому как к информационной диверсии в тылу под видом «политической борьбы»». Депутатов Смольнинского она назвала провокаторами из районного совета. Всё бы хорошо, только совет муниципальный, а не районный.



В муниципальном совете Чкаловское («ВКонтакте» он написан через букву V) ограничились сухим пересказом новости и констатацией факта: «Осуждаем». Их соседи из Кронверкского (тоже через V) добавили: «В то время, когда наши солдаты героически сражаются, «пятая колонна» с её безоглядной активной позицией объединяется в «антивоенную» коалицию». Округ Введенский (без латинской буквы) пожелал коллегам-«разжигателям» «понести заслуженное наказание по всей строгости федерального законодательства».



В Московской заставе тоже скопировали новость, но придумали ей заголовок: «Демарш демагогов на Суворовском, 60».



Копию обращения муниципалов из Смольнинского опубликовали в своём паблике депутаты из Дворцового округа, тонкой красной линией они перечеркнули документ. «Безответственные решения таких депутатов опасны в целом и блокируют работу на местах. Неудивительно, что жители недовольны их работой. Все чаще слышатся предложения лишать таких депутатов полномочий», — добавили в Дворцовом.

Глава муниципального совета Светлановское Янина Евстафьева тоже обратила внимание на инициативу депутатов. «Люди безграмотные, мелочные, агрессивные, стремящиеся к дешёвой популярности, для которых получение мандата муниципального депутата, возможно лучшее и центральное событие всей жизни», — написала она на своей странице.



В Пушкине за коллег высказался глава местной администрации Артем Каратуев: «Родина ждёт от нас единства! Когда есть внешняя угроза, важно сплотиться и стоять плечом к плечу, защищая интересы народа. Считаем, что дискредитация власти в этот непростой период не допустима и является преступлением». К своему комментарию ситуации в Смольнинском он добавил фотографию Владимира Путина.

Высказались даже в Литейном округе, правда обращение там пришлось опубликовать от муниципального паблика «Единой России» — в самом муниципальном совете заседает оппозиция. «Всему муниципальному сообществу стыдно за их деятельность перед избирателями», — заявили единороссы Литейного.



Глава Полюстрово Андрей Жабрев даже записал видео, в котором назвал выходку личным пиаром, не основанным ни на какой идеологии.



Кроме того, сообщения об акции муниципалов из Смольнинского появились в пабликах «Единой России» в Кировском, Красногвардейском, Курортном районах. В Кировском, например, от лица партии выступил замглавы районной администрации Андрей Антонец: «Это предатели. Дискуссий не будет!»

Среди защитников президента «Фонтанка» также нашла депутата ЗакСа Всеволода Беликова. Он записал видео одним из первых ещё 12 сентября, заявив в нём, что выходка депутатов Смольнинского была нацелена на то, чтобы показать «какие они крутые». «Мы скоро забудем об этих людях», — пообещал он. Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

