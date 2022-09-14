Путин наградил орденом Мужества погибших в Кабуле сотрудников посольства

Президент России Владимир Путин наградил посмертно сотрудников посольства РФ, погибших при теракте в Кабуле. Это следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации 14 сентября.
«За мужество, стойкость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Кужугета Адыгжы Сергеевича — специалиста-эксперта Посольства РФ в Исламской Республике Афганистан, Шаха Михаила — второго секретаря Посольства РФ в Афганистане», — говорится в документе.
Теракт у входа в консульский отдел произошел 5 сентября. Пострадали граждане Афганистана, два российских дипломата и четыре афганских военнослужащих погибли.