Как узнать «ниндзю»: все симптомы нового вида коронавируса в одной картинке

Определить подвид вируса можно только с помощью специальных тестов Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





По всему миру регулярно появляются данные о новых подвидах коронавируса — еще недавно все обсуждали вариант «кентавр», а сегодня в повестке его сменяет версия, получившая название «ниндзя». И «кентавр», и «ниндзя» — варианты уже знакомого штамма омикрон, который вызвал самую масштабную волну ковида в России, которая была в начале 2022 года. Сейчас заболеваемость снова нарастает — только за предыдущие сутки, по данным оперштаба, выявили более 44 тысяч новых случаев заражения, и это с учетом того, что в первые дни после выходных выявление новых случаев всегда снижено. Мы поговорили с врачами, чтобы разобраться, чего ждать от «ниндзи» и можно ли понять, что заболел именно им.



— Все распространяющиеся сейчас активно варианты ковида — это версии штамма омикрон, просто некоторым образом модифицированные. Чем больше разница в заразности у новой линии, тем быстрее она вытесняет предыдущую, — говорит иммунолог Николай Крючков. — То что каждый раз появляются чуть более заразные линии — это нормально. Теоретически может меняться патогенность — как в сторону увеличения, так и в сторону некоторого снижения, не очень кардинально. Когда новый подвид вируса появляется и начинает распространяться — ему придумывают звучное название.

Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.

Если «кентавр» — это ответвление линии омикрона BA.2, то «ниндзя» произошел от другой ветки — BA.5. В России это сейчас одна из самых распространенных сублиний — по последним данным Роспотребнадзора, к вариантам BA.4 и BA.5 сейчас относится 94,38% взятых для генетического анализа образцов. «Ниндзей» новый вариант омикрона прозвали за то, что он еще лучше уходит от сформировавшегося иммунного ответа, чем его предшественники. Других отличий от старших братьев у него, по словам врачей, немного — предположительно, он еще более заразен, но точных данных пока нет.

— По симптоматике ждать большого отличия не приходится, по патогенности тоже, — говорит Николай Крючков. — Основные симптомы остаются те же: температура, слабость, миалгия (мышечные боли), кашель, боли в животе, тошнота, редко — рвота, понос. Потеря обоняния при заражении омикроном встречается реже, чем при дельте или изначальном варианте вируса, но тоже может иметь место. Определить, какая именно сублиния омикрона вызвала болезнь, по симптомам невозможно — нужны специальные тесты.

Основные симптомы у «ниндзи» те же, что и у других вариантов омикрона Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Уже созданные лекарства от коронавируса, испытанные на штаммах омикрон и дельта, эффективны и от новых подтипов. Однако есть шанс, что эпидемия новых подтипов будет проходить более тяжело.



— По сути, это тот же самый ковид, который уже был, — говорит профессор Анча Баранова. — Принципиально ничего не изменилось. Они по-прежнему отвечают на тот же «Паксловид» (противовирусный препарат, разработанный компанией Pfizer, действующие вещества — нирматрелвир и ритонавир, в России эту комбинацию тоже применяют. — Прим. ред.), это лучшее, что у нас есть сейчас, они по-прежнему отвечают на «Эвушелд» от «Астра Зенека». Да, «Эвушелд» снизил свою эффективность, но не до нуля. И это прекрасно. И вакцина — она по-прежнему помогает от тяжелых форм заболевания.

Анча Баранова — профессор биологии из Университета Джорджа Мейсона. Насколько новый вариант будет более опасен, тоже пока сложно сказать. По словам Крючкова, патогенность вируса может меняться в зависимости от страны. Сейчас вирус гораздо менее опасен, чем был в начале пандемии, но всё еще смертелен: летальность среди заболевших (не зараженных, а именно заболевших — о разнице этих понятий можно прочитать в этом материале) сейчас составляет от 0,3 до 0,8%. Это всё еще в несколько раз больше, чем у сезонного гриппа, с которым так любят сравнивать ковид.

— Снижение патогенности достигается за счет коллективного иммунитета, — говорит иммунолог. — Надо понимать, что есть особенности в разных странах — коллективный иммунитет в мире неоднороден, коллективный иммунитет в России отличается от коллективного иммунитета в Китае или некоторых странах Европы. Поэтому, естественно, эти новые линии не везде одинаково ложатся: например, «кентавр» хорошо пошел в Индии, насколько я помню, а в Европе — BA.4.6. Сейчас нельзя сказать, что какая-то линия ковида полностью победит. Конечно, может произойти резкое переключение на другой штамм — на ту же дельту, тогда может появиться доминирующая линия.

По словам врачей, у «ниндзи» есть все шансы стать одним из доминирующих вариантов вируса. Пока же в России наблюдается рост заболеваемости ковидом в целом — разных вариантов. Причем, по прогнозам специалистов, в ближайшее время ситуация ухудшится — существенный рост заболеваемости начнется с середины сентября, к этому времени должны сказаться социальные факторы, влияющие на распространение вируса: начало учебного года и завершение сезона отпусков.

