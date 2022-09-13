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    «Я сейчас расплачусь». У грибников всё больше поводов бежать в лес, счастливчики хвастаются и белыми, и груздями

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    Фото: Татьяна Свердлова / Грибы и Грибники СПб
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    У петербургских грибников новые радости: в лесу пошли грибы, которые хороши для соления.

    Так, в Выборгском районе Ленобласти появились грузди. «Пошла проверить, не надеясь ни на что, даже корзину брать не стала. Собирала в пакет. Других грибов там не бывает, после груздей идут свинушки, но мы их не берём», — рассказывает 13 сентября Людмила в группе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».

    Ещё большая радость — белые грибы, «всё толстенькие, крепенькие, звонкие». «Я сейчас расплачусь», — так реагируют подписчики в комментариях.

    Все больше сообщений о подосиновиках и подберёзовиках.

    В нынешнем сезоне грибов в лесах Ленобласти немного, это подтвердили «Фонтанке» микологи. Они рассказали, как быть в этой ситуации — что и где собирать.

    Фото: Татьяна Свердлова / Грибы и Грибники СПб

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