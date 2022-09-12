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    Все еще думаете, что кенгуру милые? В Австралии домашний питомец убил «своего» человека

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    Пожилой мужчина получил смертельные травмы после нападения его домашнего кенгуру на юге Западной Австралии. Животное оказалось настолько агрессивным, что защищаться пришлось даже спасателям.

    Инцидент произошел в Редмонде, сообщает The Gardian. По данным издания, накануне вечером родственники обнаружили 77-летнего мужчину в его собственном доме. На место были вызваны парамедики, однако добраться до пострадавшего сразу они не смогли: помешал агрессивный кенгуру.

    На место были вызваны полицейские. Животное пришлось застрелить. «Он представлял серьезную угрозу», — заявили в полиции.

    Когда медики смогли добраться до пациента, выяснилось, что помочь ему уже невозможно — мужчина скончался от полученных травм.

    По мнению полиции, кенгуру все же был диким, хоть и держали его «в качестве домашнего питомца».

    Инциденты с кенгуру в Австралии — не редкость. Некоторые действительно удивляют. Так, в июне на видео попала жутковатая драка австралийца с кенгуру. Человек пытался спасти свою собаку: сумчатое животное прокралось во двор и схватило ее.

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