Все еще думаете, что кенгуру милые? В Австралии домашний питомец убил «своего» человека

Инцидент произошел в Редмонде, сообщает The Gardian . По данным издания, накануне вечером родственники обнаружили 77-летнего мужчину в его собственном доме. На место были вызваны парамедики, однако добраться до пострадавшего сразу они не смогли: помешал агрессивный кенгуру.

Пожилой мужчина получил смертельные травмы после нападения его домашнего кенгуру на юге Западной Австралии. Животное оказалось настолько агрессивным, что защищаться пришлось даже спасателям.

На место были вызваны полицейские. Животное пришлось застрелить. «Он представлял серьезную угрозу», — заявили в полиции.

Когда медики смогли добраться до пациента, выяснилось, что помочь ему уже невозможно — мужчина скончался от полученных травм.

По мнению полиции, кенгуру все же был диким, хоть и держали его «в качестве домашнего питомца».

Инциденты с кенгуру в Австралии — не редкость. Некоторые действительно удивляют. Так, в июне на видео попала жутковатая драка австралийца с кенгуру. Человек пытался спасти свою собаку: сумчатое животное прокралось во двор и схватило ее.