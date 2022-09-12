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    С молитвой и без политики. Православные вернулись на Невский проспект

    1934
    13 комментариев

    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

    Впервые после двух лет пандемии в Петербурге прошёл большой крестный ход по Невскому проспекту. Предыдущие два года шествие отменяли из-за риска заражения коронавирусом. Теперь же, как считается, пандемия прошла, вслед за ней наступил новый исторический период — специальная военная операция. Впрочем, её упоминания избежали на крестном ходе, сделав его исключительно миролюбивым.

    Попасть на крестный ход в Петербурге проще, чем на станцию метро. Проверка на рамках металлоискателей довольно условная. Полицейские, будто чувствуя настрой, благостно и приветливо улыбаются. Перед рамками мужчины и женщины раздают напечатанные на принтере анонсы православных ярмарок и экскурсий от организации «Возрождение», плата за них — фиксированное пожертвование.

    За рамками в ожидании крестного хода стоят студенты. Девушка (видимо, староста) подходит к группе людей с флагом Санкт-Петербургского университета технодогии и дизайна. «Значит, так, после выхода на Невский проспект флаги сворачиваем», — говорит она молодым людям и девушкам. «И можно будет сбежать, да?» — радуется одна из студенток. Староста мотает головой.

    Перед скучающими студентами крестный ход ждали более мотивированные люди — в белых куртках и с табличками «Иоановская семья». Перед шествием их инструктировал мужчина в чёрных нарядах: «Те, кто будет петь, постарайтесь делать это в унисон».

    Перед тем как колонна двинулась на Невский, возле Казанского собора образовалась небольшая давка. Участники шествия с хоругвями пытались пройти к голове колонны, а часть верующих — вслед за ними пробраться поближе к началу. «Кто рвётся вперёд, последний попадёт в рай», — кричали толкающимся недовольные участники шествия.

    После того, как колонны хода вышли на Невский, спортивного вида мужчины, идущие за военными курсантами, развернули имперские флаги. Это, пожалуй, единственный намёк на что-то политическое. Хотя и тех, кто принёс имперки, просили их не разворачивать: корреспондент «Фонтанки» стал свидетелем, как полицейские объяснили трём молодым людям эту просьбу «пожеланием вице-губернатора».

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    По Невскому колонны шли бодро. Флаг университета технологии и дизайна действительно свернули. Уйти с шествия после начала обсуждавшим попытки побега не удалось: Невский был огорожен с двух сторон. Студенты говорили о жизни. Две ярко накрашенные девицы о том, как их подруга целовалась с пьяным дружком на вечеринке. Четверо парней позади них вели политологические разговоры: о газе, евро и Польше. Рядом шла парочка.

    «Я не могу, на меня все смотрят, мы — как актеры массовки», — жаловалась девушка. «И пускай смотрят — у меня уровень патриотизма даже так повышается, когда на нас смотрят», — отвечал ей парень.

    Возле дома 108 по Невскому проспекту студенты начали улюлюкать, хлопать в ладоши и кричать «горько»: на балконе второго этажа целовались молодожёны.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    За студентами, военными и ребятами с имперками шли казаки. Они то кричали о том, что Христос воскрес, то залихватски «Любо, казаки». В толпе за ними тоже вели разговоры. Женщина в платке и её спутник обсуждали то, как теперь поддерживать пожертвованиями православные святыни за рубежом — карты ведь не работают. Позади них шёл мужчина, громко рассуждая о том, какая нынче молодёжь: «Беда молодого поколения — у них стала иллюзия, что бог у них в душе. Спросите у них, что это. Они скажут: космос, энергия. Они говорят: «Мы живём по совести». А ведь совесть — это весть от Бога и это Евангелие. А у них такая совесть, какую они себе сами выдумают».

    Крестный ход дошёл до площади Александра Невского даже раньше должного. Собеседник «Фонтанки» из числа высокопоставленных участников заметил, что людей в этот раз было гораздо меньше обычного: «Глав районов не было — у кого-то были выборы вчера, кто-то и сам не пошёл — не было обязаловки. Соответственно, не было и бюджетников, которые обычно идут с колоннами районов». Вице-губернатор Борис Пиотровский оценил размер шествия в 30 тысяч человек (до пандемии официальные цифры доходили и до 100 тысяч).

    На площади молились о руководстве страны, церкви и воинстве.

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    Митрополит Варсонофий вспоминал святого Александра Невского и ставил его в пример, как руководителя, который принял сложное мудрое политическое решение, решив сохранить страну: «В то время как другие князья совершали неверные шаги. Он обладал стратегическим предвидением, а также понимал сложность времени, в которое он жил». И кроме этих полунамёков со сцены не прозвучало ничего, что могло быть воспринято как воинственность.

    «Церковь во все времена говорит о преодолении разобщенности», — сказал владыка и добавил, что в «непростое время для Отечества» каждый должен приносить ему пользу и черпать силы в молитве.

    Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 13

    posvol12 Сен 2022 в 16:01
    Жесть какая
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