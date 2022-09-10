Все пошло не по плану. Салют на Дне города в Кызыле обстрелял людей

Во время салюта в честь 108-го Дня города в Кызыле часть залпов полетела не в небо, а в толпу горожан. Видеозаписи инцидента очевидцы 10 сентября выкладывали в соцсетях. На них можно заметить, как фейерверки бьют прямо по асфальту.
Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг отметил, что все ответственные службы сейчас разбираются в причинах ЧП. «Держу ситуацию на личном контроле. Если вина подрядчика по несоблюдению техники безопасности подтвердится, то он должен понести ответственность по всей строгости закона», — подчеркнул он.
Также Владислав Ховалыг заявил о пострадавших, которым сейчас оказывают необходимую помощь. По данным детского омбудсмена Сайзаны Товуу, в результате произошедшего пострадали трое несовершеннолетних.