    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как 15

    1 м/с, ю-в

    767мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd60.47eur60.86
    Куда пойти на выходныхОткуда толпы на конечныхВ Европу на автобусеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Все пошло не по плану. Салют на Дне города в Кызыле обстрелял людей

    496
    5 комментариев

    Во время салюта в честь 108-го Дня города в Кызыле часть залпов полетела не в небо, а в толпу горожан. Видеозаписи инцидента очевидцы 10 сентября выкладывали в соцсетях. На них можно заметить, как фейерверки бьют прямо по асфальту.

    Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг отметил, что все ответственные службы сейчас разбираются в причинах ЧП. «Держу ситуацию на личном контроле. Если вина подрядчика по несоблюдению техники безопасности подтвердится, то он должен понести ответственность по всей строгости закона», — подчеркнул он.

    Также Владислав Ховалыг заявил о пострадавших, которым сейчас оказывают необходимую помощь. По данным детского омбудсмена Сайзаны Товуу, в результате произошедшего пострадали трое несовершеннолетних.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close