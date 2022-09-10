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    «Рекомендую». Путин проголосовал с помощью компьютера и позвал россиян на выборы

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    Президент РФ Владимир Путин дистанционно проголосовал на выборах муниципальных депутатов в Москве. Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба Кремля и показала видео.

    Если Дмитрий Медведев голосовал с планшета, то президент — с компьютера.

    «11 сентября — единый день голосования в России. Но отдать свой голос можно заранее и дистанционно, что я сейчас и сделал. Это очень удобная, надёжная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться — рекомендую. Но в любом случае надеюсь на вашу активную позицию и на то, что вы сделаете свой выбор», — сказал глава государства.

    Тем временем избирательные участки открылись в Ленинградской области. Там за местных депутатов будут голосовать два дня.

    В Петербурге 11 сентября, в Единый день голосования, пройдут дополнительные выборы депутатов муниципальных советов. Откроются 124 избирательных участка в 10 районах города.

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