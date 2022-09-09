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    «Удобно». Медведев с широкой улыбкой и планшетом исполнил гражданский долг

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    Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев проголосовал онлайн на выборах муниципальных депутатов Москвы. Для этого ему понадобились планшет и регистрация на сайте столичной мэрии.

    «Удобно… Ваш голос учтен», — комментирует свои действия Медведев, широко улыбаясь.

    Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал, что участие в голосовании на выборах в Москве примет и Владимир Путин. Но, судя по всему, пока что президент свой выбор не сделал.

    В России с 9 сентября стартовали выборы различного уровня. Проходить они будут вплоть до 11 сентября и в 82 регионах страны. В 14 регионах России выберут губернаторов. Формат голосования могли определять региональные избирательные комиссии.

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