«Удобно». Медведев с широкой улыбкой и планшетом исполнил гражданский долг

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев проголосовал онлайн на выборах муниципальных депутатов Москвы. Для этого ему понадобились планшет и регистрация на сайте столичной мэрии.
«Удобно… Ваш голос учтен», — комментирует свои действия Медведев, широко улыбаясь.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал, что участие в голосовании на выборах в Москве примет и Владимир Путин. Но, судя по всему, пока что президент свой выбор не сделал.
В России с 9 сентября стартовали выборы различного уровня. Проходить они будут вплоть до 11 сентября и в 82 регионах страны. В 14 регионах России выберут губернаторов. Формат голосования могли определять региональные избирательные комиссии.