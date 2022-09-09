Академик РАН: Чтобы долго сохранять молодость, нужны еда, сон и не только

Отодвинуть старость «на потом» можно, не обращая внимания на цифры в паспорте. Как обеспечить себе активное долголетие – продлить молодость, «Фонтанке» рассказал Владимир Хавинсон, академик РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, экс-президент Европейской ассоциации геронтологии и гериатрии, директор Санкт-Петербургского Института биорегуляции и геронтологии.

Рано ложиться, рано вставать Помните, «рано ложиться и рано вставать – горя и хвори не знать»? То есть ложиться спать надо не позже 23 часов. Мелатонин – очень важный для организма гормон, влияющий на эндокринную и иммунную системы, вырабатывается эпифизом мозга с 0 до трех часов. Если мы в это время не спим, он не вырабатывается. В Европе, кстати, ночная работа признана канцерогенным фактором для тех, кто работает по ночам, — им полагаются льготы с ранним выходом на пенсию. Мы еще в Советском союзе проводили исследование среди женщин, работающих в ночную смену, и выявили, что частота возникновения у них рака молочной железы в несколько раз выше, чем у тех, кто работает только днем. Так что надо ночной труд, дискотеки в ночных клубах отставить. Или хотя бы минимизировать. Потому что соблюдение биоритмов организма очень важное условие для сохранения молодости на много лет.

Я знал одного долгожителя из Кабардино-Балкарии. Он в 22.00 отправлялся спать, говорил: «Курочки пошли, и я тоже», мы над ним посмеивались. Но просыпался он в 6 утра, за день нахаживал по 5 километров за своими овцами. Мужчина дожил до 104 лет. Природа может наказать за нагрузки не по возрасту Ежедневная физкультура очень важна. Подчеркиваю — физкультура. Для городского жителя лучшее занятие — скандинавская ходьба (с палками) — 5 - 10 тысяч шагов в день. Она полезна в любом возрасте для тренировки всей сосудистой системы. Но полезны не любые физические нагрузки. Например, когда я вижу людей, «бегущих за здоровьем» по асфальту, мне их жаль. Они стирают хрящевую поверхность суставов, на них возникают микротравмы. Бегать, ходить нужно по мягкой (земле), а не по жесткой поверхности.

Как регулировать физические нагрузки? Надо уметь видеть границу между износом и тренировкой. А она пролегает по частоте пульса — он не должен быть выше 120 ударов в минуту. Силовые упражнения в спортзале на «качалках» – это зря, неправильно, я бы сказал, антифизиологично. Вообще, попытки обрести физическую форму и здоровье в фитнес-центре, где люди испытывают тяжелые физические нагрузки и дышат кондиционированным воздухом, бессмысленны и даже вредны. Надо предпочесть им занятия на свежем воздухе — в парке, садике. Даже купить тренажеры и заниматься дома с открытой форточкой более полезно. Да, занятия в фитнес-центре не способствуют долголетию. Я уже не говорю про профессиональный спорт, это вообще путь к инвалидности. Какое здоровое долголетие у боксеров, которые получали удары по голове? Доказано, что болезни Альцгеймера и Паркинсона у них развиваются чаще и раньше, чем у тех, кто не получал таких травм.

С возрастом нагрузку надо уменьшать: чем человек старше, тем более щадящей она должна быть. Все-таки надо понимать, что в организме так или иначе с временем происходят физиологические изменения, и интенсивные занятия, которые для мышц и суставов были тренировкой в молодости, постепенно становятся травмирующим фактором. Нельзя в 60 лет уже дергать штангу - природа и физиология за это могут наказать. Нужен белок: среди вегетарианцев нет долгожителей Достоверно доказано, что для долголетия важно снизить калорийность пищи за счет углеводов и жиров на 20-30% в сравнении с обычным рационом. Питание должно быть биоритмическое: завтрак, обед и ужин. И простым - используйте в рационе лучше продукты из нашей средней полосы. Очень важны овощи, особенно лук, чеснок, различные травы — укроп, петрушка, они богаты разными микроэлементами. Фрукты выбирайте местные — сливы, яблоки, груши, все виды ягод. Нежелательно все очень сладкое, особенно южного происхождения — например, бананы, инжир. Это вредные фрукты не только потому что нехарактерные для нашего организма, но и потому что в них очень много сахара. А он вреден, как «спрятанный», так и в чистом виде.

В рацион обязательно нужно включать кисло-молочные продукты — творог, кефир, ряженку; каши — овсянку, гречку, рис, пшено. И конечно, для здорового долгожительства важен белок. Это все виды рыб, особенно речная. Мясу курицы, индейки, кролика надо отдавать предпочтение, но в принципе, все виды мяса в небольшом количестве необходимы, помните: среди вегетарианцев нет долгожителей. Правда, свинина относится к нежелательным продуктам, баранина тоже — она провоцирует накопление мочевой кислоты и способствует развитию подагры. Хорошо бы отказаться от копченостей.

Все эти рекомендации основаны на конкретных исследованиях и имеют доказательную базу. Это не рассуждения на тему, что полезнее чай или кофе — никто их в эксперименте не сравнивал, никаких научных исследований не проводил. Пейте и то и другое в меру. Вообще, правильно есть всего понемножку. Так мы не превысим калорийность пищи и получим с ней необходимые микроэлементы, витамины и антиоксиданты, хоть и не в том объеме, что требуется организму. А поскольку невозможно с пищей получить необходимый объем полезных веществ, надо принимать биодобавки. Только очень важно выбирать их правильно — лучше от известных фармпредприятий, где ведется строгий контроль за их производством. Не следует покупать витамины и микроэлементы от неизвестного производителя.