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    Вместо холстов и красок — 3D-печать c дополненной реальностью. Где в Москве можно увидеть цифровое искусство

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    На стендах ярмарки можно будет увидеть работы художников в направлении цифрового искусства
    На стендах ярмарки можно будет увидеть работы художников в направлении цифрового искусстваФото: VS Gallery
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    VS Gallery — проект, посвященный работе с цифровым искусством, в этом году примет участие в ярмарке современного искусства Cosmoscow, которая пройдет в Гостином дворе 15–17 сентября.

    Художники проекта стремятся открыть новые способы восприятия искусства. Их волнует взаимоотношение человека и технологий, изменения, которые внесла в нашу жизнь новая цифровая реальность.

    Работы Рината Абдрахманова: «Человек в мультипространстве», «Структура выставки», «Будущее человечества», «Прошлое человечества, «Работа 28 — Связь»
    Работы Рината Абдрахманова: «Человек в мультипространстве», «Структура выставки», «Будущее человечества», «Прошлое человечества, «Работа 28 — Связь»Фото: VS Gallery
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    На ярмарке в digital-секции проект представят художники Кирилл Рейв и Ринат Абдрахманов. Их работы отражают многообразие современных медиа: digital art (nft), 3D печать c дополненной реальностью, печать цифровых работ на современных материалах.

    Работы Кирилла Рейва: «Исследователь Спереди», «Скорость Белая», «Исследователь Левая»
    Работы Кирилла Рейва: «Исследователь Спереди», «Скорость Белая», «Исследователь Левая»Фото: VS Gallery
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    — Само по себе классическое искусство продолжит развиваться, — убежден Кирилл Рейв. — Современные технологии не заменяют предыдущие, только раскрывают все большие наборы инструментов.

    На стендах ярмарки можно будет увидеть работы художников в направлении цифрового искусства
    На стендах ярмарки можно будет увидеть работы художников в направлении цифрового искусстваФото: VS Gallery
    Работы Рината Абдрахманова: «Человек в мультипространстве», «Структура выставки», «Будущее человечества», «Прошлое человечества, «Работа 28 — Связь»
    Работы Рината Абдрахманова: «Человек в мультипространстве», «Структура выставки», «Будущее человечества», «Прошлое человечества, «Работа 28 — Связь»Фото: VS Gallery
    Работы Кирилла Рейва: «Исследователь Спереди», «Скорость Белая», «Исследователь Левая»
    Работы Кирилла Рейва: «Исследователь Спереди», «Скорость Белая», «Исследователь Левая»Фото: VS Gallery

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