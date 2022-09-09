Вместо холстов и красок — 3D-печать c дополненной реальностью. Где в Москве можно увидеть цифровое искусство

VS Gallery — проект, посвященный работе с цифровым искусством, в этом году примет участие в ярмарке современного искусства Cosmoscow, которая пройдет в Гостином дворе 15–17 сентября.
Художники проекта стремятся открыть новые способы восприятия искусства. Их волнует взаимоотношение человека и технологий, изменения, которые внесла в нашу жизнь новая цифровая реальность.
На ярмарке в digital-секции проект представят художники Кирилл Рейв и Ринат Абдрахманов. Их работы отражают многообразие современных медиа: digital art (nft), 3D печать c дополненной реальностью, печать цифровых работ на современных материалах.
— Само по себе классическое искусство продолжит развиваться, — убежден Кирилл Рейв. — Современные технологии не заменяют предыдущие, только раскрывают все большие наборы инструментов.