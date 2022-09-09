    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как 9

    1 м/с, зап

    771мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.8eur60.7
    Вопросы для экскурсоводаПосмотрите, как строят метроБлокада - геноцид?Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    У грибников есть надежда. В лесах пошли подосиновики, любуйтесь и завидуйте

    1170
    1 комментарий
    Фото: Станислав Кривошеев / Грибы и Грибники СПб
    ПоделитьсяПоделиться

    Пятница радует. Мало того, что скоро в Петербурге начнётся бабье лето, грибники после периода дождей начали замечать в лесах новый слой. Кому-то уже удалось набрать полную корзину подосиновиков и подберёзовиков.

    «Белые не проверял, а вот представители рода Leccinum (подосиновики, подберёзовики) оживились. С августом, конечно, пока не сравнить, но процесс потихоньку набирает обороты. Качество грибов близко к идеальному», - рассказал 9 сентября Станислав в группе «Грибы и Грибники СПб».

    Счастливчиков пока мало. В основном по-прежнему собирают лисички.

    Фото: Станислав Кривошеев / Грибы и Грибники СПб

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close