У грибников есть надежда. В лесах пошли подосиновики, любуйтесь и завидуйте

Пятница радует. Мало того, что скоро в Петербурге начнётся бабье лето, грибники после периода дождей начали замечать в лесах новый слой. Кому-то уже удалось набрать полную корзину подосиновиков и подберёзовиков.



«Белые не проверял, а вот представители рода Leccinum (подосиновики, подберёзовики) оживились. С августом, конечно, пока не сравнить, но процесс потихоньку набирает обороты. Качество грибов близко к идеальному», - рассказал 9 сентября Станислав в группе «Грибы и Грибники СПб».

