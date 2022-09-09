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    Бабье лето на пороге. Антициклон пришёл в Петербург и дал курс на потепление

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    Пока ещё в Петербурге холодно. Но дожди уже закончились, и наметилось потепление. Этот процесс вполне можно назвать бабьим летом.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 сентября в городе будет без существенных осадков, ночью местами слабый туман. Ветер западных направлений слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 4–6 градусов, в окрестностях местами до плюс 1, днем составит 12–14 градусов.

    «Сегодня Северная столица окажется под влиянием скандинавского антициклона. Его стараниями облаков в небе станет меньше и обойдётся без дождей, а температурные показатели начнут постепенно повышаться. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    «Яндекс» всё ещё предупреждает об аномальном холоде: «Сегодня будет самое холодное 9 сентября за 40 лет наблюдений. Ожидается, что термометр покажет +12 градусов по Цельсию». Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе бывает паcмурно, без осадков, от 7 до 18 градусов в течение суток. Самое холодное 9 сентября выдалось в 1968 году, минус 1 днём, а самое тёплое — в 2014 году, плюс 23.

    В выходные станет ещё теплее: в субботу 13–15 градусов, а в воскресенье — 14–16. При этом по ночам в окрестностях возможны заморозки до 0 градусов.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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