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    Шестиклассника всю ночь искали в Невском районе, но он оказался очень дисциплинированным

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    Двенадцатилетний ребенок ушел на вечернюю прогулку в Невском районе и не вернулся. Утром его нашли в необычном месте.

    О пропаже сына-шестиклассника в полицию около полуночи сообщила 47-летняя петербурженка, стало известно «Фонтанке» 9 сентября. По предварительной информации, она рассказала, что 12-летний парень ушел из дома на проспекте Обуховской Обороны накануне около девяти вечера и так и не вернулся.

    Всю ночь его искали родители и сотрудники полиции. А утром отец ребенка от безысходности пошел к школе, где учится сын. И встретил его у входа. Ребенок уверял, что просто гулял ночью.

    Ранее мальчик не уходи из дома, и семья на учетах не состоит.

    Проводится проверка.

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