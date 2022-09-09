Шестиклассника всю ночь искали в Невском районе, но он оказался очень дисциплинированным

Двенадцатилетний ребенок ушел на вечернюю прогулку в Невском районе и не вернулся. Утром его нашли в необычном месте.



О пропаже сына-шестиклассника в полицию около полуночи сообщила 47-летняя петербурженка, стало известно «Фонтанке» 9 сентября. По предварительной информации, она рассказала, что 12-летний парень ушел из дома на проспекте Обуховской Обороны накануне около девяти вечера и так и не вернулся.



Всю ночь его искали родители и сотрудники полиции. А утром отец ребенка от безысходности пошел к школе, где учится сын. И встретил его у входа. Ребенок уверял, что просто гулял ночью.

