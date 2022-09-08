Фильм как заливная рыба. Какой оказалась американская «Ирония судьбы»

На экраны в России 8 сентября вышел римейк рязановской «Иронии судьбы», действие которого происходит в современной Америке. С 9 сентября он выйдет в США — в ограниченном прокате и на цифровых платформах. О том, на что похожа эта попытка, рассказывает обозреватель «Фонтанки».



https://portal.ngs.ru/ncc/records/71639819

Живут себе два человека, мужчина и женщина, и не знают о том, что они идеально совместимы. Вполне симпатичные, но в личной жизни не слишком счастливые. Часики-то тикают — и оба уже почти решились вступить в брак с тем, кто оказался рядом. Но выпив под Новый Год в бане, мужчина в беспамятстве попадает в квартиру женщины. Та, конечно, сначала в ужасе — но уже искорка проскочила между ними, потому что дело взяла в свои невидимые руки судьба, работая с присущей ей иронией…



…Только дело происходит не в Москве и Ленинграде, а в американском городке, и встретились не Надя и Женя, а Марго и Гриффит. А путаницу создаёт типовая застройка не советских панельных домов, а американских коттеджных пригородов.



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Режиссёр Марюс Вайсберг снял римейк фильма Эльдара Рязанова, который назвал исчерпывающе: «Ирония судьбы в Голливуде» (в английском варианте — About Fate). Вайсберг лучше всего известен по лентам «Бабушка легкого поведения», «Гитлер капут!» и «Ржевский против Наполеона» — ну, то есть вы понимаете тенденцию. Это были в своём роде удивительные работы; и в этот раз тоже Вайсберг решил всех, похоже, удивить. Западных людей — небывалым сюжетным твистом (там все равно Рязанова не знают). А наших — смелым взглядом на старую классику. Ну и еще тем, что новогодняя комедия выходит в сентябре.



Рязановская история, которая изначально вообще-то была пьесой «С лёгким паром! или Однажды в новогоднюю ночь…» — конечно, происходит от святочных рассказов про рождественские чудеса, которые были в ходу и у нас, и у них. Поэтому тут культурного барьера не возникает: «Говорят, под Новый год что ни пожелается…» Но в СССР и на постсоветской части суши «Ирония судьбы», конечно, стала чем-то большим. Наверное, можно сказать, мемом — не в смысле, картинкой с дурацкой подписью, а единым информационным зарядом, который сам себя распространяет и интегрируется в ткань культуры и сознания людей.



Ну конечно, для этого должны сойтись нужные место, время и мастерство. У Рязанова это было — и как-то запала в душу история про то, что хотя бы раз в год жизнь может сойти с привычных, безнадежных, плановых рельс и полететь, как паровоз в другом рязановском фильме — не под откос, а в небо. И еще все это — быт, водевильную беготню, вообще земное — оттеняют музыка Таривердиева и голоса Никитина с молодой Пугачевой. Песни на стихи Ахмадулиной, Цветаевой, Пастернака придавали всему этому какой-то оттенок вечности, что ли. Про актеров и говорить нечего… Нет, понятно, что и надоела «Ирония» за полвека, и отношение к ней сильно поменялось за это время, и сегодня смотрятся Женя с Надей в лучшем случае инфантильно. Но то, что о ней до сих пор говорят, — хоть в шутку, хоть с раздражением, — всё равно же значит, что она каким-то образом влияет?..



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Режиссер Вайсберг, практичный и деятельный ум, рассудил просто: в СССР была типовая застройка — и в Штатах есть. Значит, можно ту же фабулу вставить в новые декорации. Сказано — сделано. Чего сюжету лежать без дела? Нашлись добрые люди, подогрели, обобрали…

Героев играют молодые актеры Эмма Робертс и Томас Манн, не первого плана звезды, но засветившиеся во вполне себе известных сериалах типа «Фарго» или «Американской истории ужасов» симпатичные ребята.



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И вместо Таривердиева с Пастернаком тут зрителя встречают бодрые риффы инди-рока, как будто это санденсовская комедия про хипстеров. Гриффит не врач, а адвокат, ну а Марго не очень понятно, чем занимается. В основном, истерит. Понятно, что и стиль диалогов пришлось переменить: вместо заливной рыбы тут шутят, можно ли сгореть насмерть в солярии и кто кому, простите, сосал в школьном туалете на выпускном. «Папа был такой настойчивый, пришлось ему дать» — рассказывает мама Марго историю её рождения.



К черту ханжество — действительно любопытно посмотреть, как судьба проиронизирует над совершенно другими людьми в других обстоятельствах. Это даже смело — надо отдать должное режиссеру, который натренировался на Ржевском и бабушке. Правда, поток туалетных шуток быстро иссякает, и дальше нас ждет уже плавное плавание заливной рыбы по волнам абсолютно типового ромкома. Подчеркнуто типового. К рязановскому сюжету это уже мало имеет отношения — все отправляются на свадьбу сестры Марго, где Гриффиту предстоит изображать прежнего маргошиного парня, здешнего Ипполита. Построить комедию на камерном взаимодействии в основном двух людей — слишком сложно и затянуто, необходимо как можно больше гэгов (а тут есть и драка, и грабеж со взломом, и беготня друг за другом по улицам). Но в основном напоминания о первоисточнике заключаются в том, что то и дело у героев включаются патетические монологи о судьбе и как она сводит людей, вот ирония-то. Времена и правда изменились: вот, например, появилось и в английском, и в русском такое емкое слово «кринж». Во времена Рязанова не было.



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Ах да, ещё один момент: у Марго однажды вырывается «не виноватая я, он сам пришел!» — такое подмигивание нашей публике. Мол, не бойсь, ребята, все свои, не смотрите, что Голливуд — мы и Гайдая помним.

Это, видимо, должно вызвать горячий прилив благодарности и даже патриотизма. Непонятно только, что заставило режиссера Вайсберга подумать, в каком страшном сне ему могло присниться, что механическое воспроизведение фабулы Рязанова — может стать чем-то творческим, занятным или, прости господи, повторить успех старой «Иронии». Возможно, он вспомнил цитату пьяного Ипполита: «В нас пропал дух авантюризма, мы перестали делать большие хорошие глупости»... Но если уж даже бекмамбетовский сиквел с Безруковым, Хабенским и Боярской смотрелся как что-то постыдное и тягостное (а Бекмамбетову нельзя отказать в некоторой смелости и задоре, в отличие от)...



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«Зачем ты встречалась с этим понтярщиком?» — резонно спрашивает Гриффит про бывшего Марго. По просмотру «Иронии» в интерпретации Вайсберга приходит та же мысль.

