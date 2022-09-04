Песков: Если ЕС введёт визовые ограничения, Москва серьёзно ответит

Визовые вопросы всегда были камнем преткновения в отношениях России и Европы, и сейчас Кремль внимательно наблюдает за решениями Евросоюза. В случае ограничений Москва готова на серьёзные меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» 4 сентября.

«Действительно, для многих наших сограждан будет крайне неприятно, если подобные ограничения будут введены, хотя тут тоже надо внимательно смотреть, это же не монолитная среда в плане таких инициатив. Посмотрим, чем это все закончится», — сказал Песков.



Он отметил, что беспрецедентное решение европейских стран, «конечно, потребует серьезных ответных шагов с нашей стороны». При этом ответ будет не обязательно зеркальным.

«Они же могут быть асимметричными и симметричными. То, что они будут в таком случае, — это 100%. Какими они будут? Можно сказать, такими, [которые] будут соответствовать нашим интересам», — подчеркнул Песков (цитата по ТАСС).

Рассуждая на эту тему, он напомнил, что в прошлом сторонам удалось серьезно продвинуться в визовых вопросах: существовали специальные визы для российских студентов, представителей культуры, дипломатов и других категорий граждан.

