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    Песков: Если ЕС введёт визовые ограничения, Москва серьёзно ответит

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    Визовые вопросы всегда были камнем преткновения в отношениях России и Европы, и сейчас Кремль внимательно наблюдает за решениями Евросоюза. В случае ограничений Москва готова на серьёзные меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» 4 сентября.

    «Действительно, для многих наших сограждан будет крайне неприятно, если подобные ограничения будут введены, хотя тут тоже надо внимательно смотреть, это же не монолитная среда в плане таких инициатив. Посмотрим, чем это все закончится», — сказал Песков.

    Он отметил, что беспрецедентное решение европейских стран, «конечно, потребует серьезных ответных шагов с нашей стороны». При этом ответ будет не обязательно зеркальным.

    «Они же могут быть асимметричными и симметричными. То, что они будут в таком случае, — это 100%. Какими они будут? Можно сказать, такими, [которые] будут соответствовать нашим интересам», — подчеркнул Песков (цитата по ТАСС).

    Рассуждая на эту тему, он напомнил, что в прошлом сторонам удалось серьезно продвинуться в визовых вопросах: существовали специальные визы для российских студентов, представителей культуры, дипломатов и других категорий граждан.

    31 августа страны Евросоюза договорились о полном отказе от упрощенного визового режима с Россией — россиянам станут выдавать значительно меньше шенгенских виз. По оценкам турбизнеса, последствием для россиян станет подорожание «шенгена» вдвое и многомесячное ожидание.

    Финляндия ограничила приём заявлений на визы с 1 сентября. Упразднён и особый порядок подачи заявлений на визы для туристических агентств (квоты). При этом слоты на туристические визы на сентябрь в Петербурге уже закончились.

    3 сентября пресс-секретарь МВД Эстонии Вейко Песур заявил, что соседствующие с Россией европейские страны ведут переговоры о том, чтобы ограничить турпоездки россиян через свои территории в другие страны ЕС.

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