МВД Эстонии: Европейские страны — соседи России хотят ограничить турпоездки россиян

Пресс-секретарь МВД Эстонии Вейко Песур заявил, что соседствующие с Россией европейские страны ведут переговоры о том, чтобы ограничить турпоездки россиян через свои территории в другие страны ЕС.
«Нормативно-правовая база для этого есть. У нас есть два варианта введения ограничения: государственная санкция, которая устанавливается постановлением правительства, или ограничение на пересечение государственной границы, для чего требуется распоряжение правительства. В настоящее время граничащие с РФ страны сотрудничают для достижения совместного решения», — цитирует «Коммерсантъ» заявление Песура эстонскому радио.
По его словам, если государства договорятся об общем подходе, то глава МВД внесёт предложение в правительство.
Заместитель главы польского МИД Павел Яблоньский также 3 сентября сообщил, что Польша, Финляндия и страны Балтии собираются стандартизировать процедуры пропуска россиян через границу.
Страны Евросоюза на этой неделе не смогли прийти к общему решению о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России. Вместе с тем министры иностранных дел Польши, Эстонии, Литвы и Латвии сделали совместное заявление о намерении сократить число россиян, въезжающих в Европу, на местном уровне.
31 августа глава министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин выступает за запрет на въезд в страну для большинства россиян в ближайшее время.