МВД Эстонии: Европейские страны — соседи России хотят ограничить турпоездки россиян

Пресс-секретарь МВД Эстонии Вейко Песур заявил, что соседствующие с Россией европейские страны ведут переговоры о том, чтобы ограничить турпоездки россиян через свои территории в другие страны ЕС.



«Нормативно-правовая база для этого есть. У нас есть два варианта введения ограничения: государственная санкция, которая устанавливается постановлением правительства, или ограничение на пересечение государственной границы, для чего требуется распоряжение правительства. В настоящее время граничащие с РФ страны сотрудничают для достижения совместного решения», — цитирует «Коммерсантъ» заявление Песура эстонскому радио.

