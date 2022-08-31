«Время имеет решающее значение». Эстония хочет запретить въезд для большинства россиян в ближайшие недели

Глава министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин выступает за запрет на въезд в страну для большинства россиян в ближайшее время — недели, а лучше дни.
«Это займет некоторое время, но, я думаю, что сроки имеют решающее значение, учитывая огромное количество въезжающих российских граждан», — приводит слова Рейнсалу Reuters 31 августа.
Министр сообщил, что в данном вопросе Эстония собирается действовать совместно с региональными партнёрами, при этом Таллин намерен выработать решение, основанное на «компетенции стран из соображений национальной безопасности».
«Я очень буду приветствовать… решения в ближайшие дни, ближайшие недели, где мы в полном соответствии с правилами шенгенских виз запретим въезд на наши территории людям из Российской Федерации, неважно, выданы визы в Эстонии или другой стране шенгенской зоны», — заявил Рейнсалу.
Сделать исключения, по словам министра, готовы по гуманитарным, семейным или медицинским причинам.
Согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам главам МИД стран Евросоюза не удалось, но они договорились о полном отказе от упрощенного визового режима с Россией. В Польше, Эстонии, Литве и Латвии считают, что нужно принять более жёсткие меры.
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