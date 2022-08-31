    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 6

    3 м/с, сев

    759мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd60.24eur60.21
    Как будут хоронить ГорбачеваПодарок учителю 1-го сентябряКак спасти от финнов евроОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    «Время имеет решающее значение». Эстония хочет запретить въезд для большинства россиян в ближайшие недели

    1879
    7 комментариев

    Глава министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин выступает за запрет на въезд в страну для большинства россиян в ближайшее время — недели, а лучше дни.

    «Это займет некоторое время, но, я думаю, что сроки имеют решающее значение, учитывая огромное количество въезжающих российских граждан», — приводит слова Рейнсалу Reuters 31 августа.

    Министр сообщил, что в данном вопросе Эстония собирается действовать совместно с региональными партнёрами, при этом Таллин намерен выработать решение, основанное на «компетенции стран из соображений национальной безопасности».

    «Я очень буду приветствовать… решения в ближайшие дни, ближайшие недели, где мы в полном соответствии с правилами шенгенских виз запретим въезд на наши территории людям из Российской Федерации, неважно, выданы визы в Эстонии или другой стране шенгенской зоны», — заявил Рейнсалу.

    Сделать исключения, по словам министра, готовы по гуманитарным, семейным или медицинским причинам.

    Согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам главам МИД стран Евросоюза не удалось, но они договорились о полном отказе от упрощенного визового режима с Россией. В Польше, Эстонии, Литве и Латвии считают, что нужно принять более жёсткие меры.

    Справка:

    Подробнее о том, каких изменений в визовой политике Европы стоит ждать в ближайшее время и чем это грозит россиянам, читайте на «Фонтанке».

    Подробнее о том, каких изменений в визовой политике Европы стоит ждать в ближайшее время и чем это грозит россиянам, читайте на «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close