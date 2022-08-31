«Время имеет решающее значение». Эстония хочет запретить въезд для большинства россиян в ближайшие недели

Глава министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин выступает за запрет на въезд в страну для большинства россиян в ближайшее время — недели, а лучше дни.



«Это займет некоторое время, но, я думаю, что сроки имеют решающее значение, учитывая огромное количество въезжающих российских граждан», — приводит слова Рейнсалу Reuters 31 августа.

Министр сообщил, что в данном вопросе Эстония собирается действовать совместно с региональными партнёрами, при этом Таллин намерен выработать решение, основанное на «компетенции стран из соображений национальной безопасности».