Вчетвером на одного. Польша и Прибалтика хотят запретить въезд россиянам с визами стран ЕС

Главы МИД Польши, Эстонии, Литвы и Латвии 31 августа выпустили совместное заявление, в котором высказали намерение ввести временный запрет на выдачу виз гражданам России и не пускать в свои страны россиян с визами стран ЕС.



В заявлении говорится, что приостановка действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, о которой договорились в ЕС, является «необходимым первым шагом», однако указанные страны считают необходимым принять более жесткие меры и «резко ограничить количество выдаваемых виз», прежде всего туристических, чтобы меньше россиян ездили в Евросоюз.