Вчетвером на одного. Польша и Прибалтика хотят запретить въезд россиянам с визами стран ЕС

Главы МИД Польши, Эстонии, Литвы и Латвии 31 августа выпустили совместное заявление, в котором высказали намерение ввести временный запрет на выдачу виз гражданам России и не пускать в свои страны россиян с визами стран ЕС.
В заявлении говорится, что приостановка действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, о которой договорились в ЕС, является «необходимым первым шагом», однако указанные страны считают необходимым принять более жесткие меры и «резко ограничить количество выдаваемых виз», прежде всего туристических, чтобы меньше россиян ездили в Евросоюз.
«До тех пор пока такие меры не будут приняты на уровне ЕС, мы, как страны, граничащие с Россией и Белоруссией, рассмотрим возможность введения на национальном уровне временных мер запрета на выдачу виз или ограничения пересечения границы для российских граждан, имеющих визы ЕС, в целях решения проблем общественной безопасности», — сказано в документе.
Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна не считает российских туристов угрозой безопасности, поэтому Хельсинки выступил против запрета на въезд граждан РФ в Евросоюз.