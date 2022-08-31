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    Вчетвером на одного. Польша и Прибалтика хотят запретить въезд россиянам с визами стран ЕС

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    Главы МИД Польши, Эстонии, Литвы и Латвии 31 августа выпустили совместное заявление, в котором высказали намерение ввести временный запрет на выдачу виз гражданам России и не пускать в свои страны россиян с визами стран ЕС.

    В заявлении говорится, что приостановка действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, о которой договорились в ЕС, является «необходимым первым шагом», однако указанные страны считают необходимым принять более жесткие меры и «резко ограничить количество выдаваемых виз», прежде всего туристических, чтобы меньше россиян ездили в Евросоюз.

    «До тех пор пока такие меры не будут приняты на уровне ЕС, мы, как страны, граничащие с Россией и Белоруссией, рассмотрим возможность введения на национальном уровне временных мер запрета на выдачу виз или ограничения пересечения границы для российских граждан, имеющих визы ЕС, в целях решения проблем общественной безопасности», — сказано в документе.

    Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна не считает российских туристов угрозой безопасности, поэтому Хельсинки выступил против запрета на въезд граждан РФ в Евросоюз.

    31 августа глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Праге договорились приостановить действие заключенного с Россией соглашения об упрощенном визовом режиме. По его словам, в результате россиянам станут выдавать значительно меньше шенгенских виз. Кроме того, ЕС может разрешить граничащим с РФ странам самостоятельно регулировать въезд россиян, так как там наблюдается серьезный приток граждан России, что «угрожает безопасности этих государств».

    Решение ЕС может привести к тому, что теперь визовый сбор за рассмотрение заявления на визу вырастет с 35 до 80 евро, сроки рассмотрения увеличатся до полугода, а мультивиз на долгий срок станет заметно меньше, если они и останутся.

    Подробнее о том, каких изменений в визовой политике Европы стоит ждать в ближайшее время и чем это грозит россиянам, читайте на «Фонтанке».

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