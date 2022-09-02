«Квоты отменяются». Финляндия упразднила особый порядок подачи заявлений на визы для туристических агентств

Туристические агентства больше не смогут подавать заявления на финские визы в отдельное время. Об этом 2 сентября «Фонтанке» рассказали в генеральном консульстве Финляндии в Петербурге. «Начиная с 01.09.2022 система отдельных слотов на подачу виз туристическими компаниями упразднена», — прокомментировали там.
Это означает, что туристические компании и их клиенты подают документы на визу в период работы визового центра точно так же, как и индивидуальные заявители, добавили в генконсульстве.
Раньше у турагентств была опция подать заявления своих клиентов пачкой, в отдельное время. Потом заявителям отдельно назначали время для сдачи биометрии. На фоне ажиотажного спроса на визы компании вели торговлю слотами. Цена в августе приближалась к 30 тыс. рублей. Также агентства уже принимали заявления для подачи на ноябрь.