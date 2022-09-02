«Квоты отменяются». Финляндия упразднила особый порядок подачи заявлений на визы для туристических агентств

Туристические агентства больше не смогут подавать заявления на финские визы в отдельное время. Об этом 2 сентября «Фонтанке» рассказали в генеральном консульстве Финляндии в Петербурге. «Начиная с 01.09.2022 система отдельных слотов на подачу виз туристическими компаниями упразднена», — прокомментировали там.



Это означает, что туристические компании и их клиенты подают документы на визу в период работы визового центра точно так же, как и индивидуальные заявители, добавили в генконсульстве.

