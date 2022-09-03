Горбачева хоронят по православным канонам и с воинскими почестями

На Новодевичьем кладбище в Москве 3 сентября проходят похороны Михаила Горбачева. Политика хоронят с воинскими почестями и по православным канонам, передаёт MSK1.RU.
Людей много, оцепление не подпускает их близко к гробу. Перед входом на кладбище всех посетителей просят пройти через рамки-металлоискатели и досматривают.
Онлайн-трансляцию смотрите на «Фонтанке».
На церемонии прощания с первым и единственным президентом СССР в Колонном зале Дома Союзов в Москве были замечены певица Алла Пугачева, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, послы многих стран.