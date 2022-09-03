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    Горбачева хоронят по православным канонам и с воинскими почестями

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    5 комментариев

    На Новодевичьем кладбище в Москве 3 сентября проходят похороны Михаила Горбачева. Политика хоронят с воинскими почестями и по православным канонам, передаёт MSK1.RU.

    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
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    Людей много, оцепление не подпускает их близко к гробу. Перед входом на кладбище всех посетителей просят пройти через рамки-металлоискатели и досматривают.

    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
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    Онлайн-трансляцию смотрите на «Фонтанке».

    На церемонии прощания с первым и единственным президентом СССР в Колонном зале Дома Союзов в Москве были замечены певица Алла Пугачева, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, послы многих стран.

    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

    Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни вечером 30 августа в Центральной клинической больнице Москвы. Его похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой Максимовной.

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