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    Прощание с Горбачевым

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    На Новодевичьем кладбище идёт подготовка к похоронам Горбачева

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    Церемония прощания с Михаилом Горбачевым в Москве завершилась, передаёт РИА Новости.

    Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище. Могила, где рядом с супругой Раисой будет похоронен Михаил Горбачев, оцеплена, передаёт MSK1.RU. Неподалеку, рядом с могилами Ельцина и Жириновского, установлены шатры с постаментом под гроб.

    Фото: Владимир Понизовкин / MSK1.RU
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    На похороны приехал посол США в России Джонн Салливан.

    Фото: Владимир Понизовкин / MSK1.RU
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    Церемонию прощания с первым и единственным президентом СССР организовали в Колонном зале Дома Союзов в Москве, онлайн-трансляцию смотрите на «Фонтанке». Среди гостей были замечены певица Алла Пугачева, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, послы многих стран.

    Фото: Владимир Понизовкин / MSK1.RU
    Фото: Владимир Понизовкин / MSK1.RU

    Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни вечером 30 августа в Центральной клинической больнице Москвы. Его похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой Максимовной.

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