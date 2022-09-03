На Новодевичьем кладбище идёт подготовка к похоронам Горбачева

Церемония прощания с Михаилом Горбачевым в Москве завершилась, передаёт РИА Новости.
Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище. Могила, где рядом с супругой Раисой будет похоронен Михаил Горбачев, оцеплена, передаёт MSK1.RU. Неподалеку, рядом с могилами Ельцина и Жириновского, установлены шатры с постаментом под гроб.
На похороны приехал посол США в России Джонн Салливан.
Церемонию прощания с первым и единственным президентом СССР организовали в Колонном зале Дома Союзов в Москве, онлайн-трансляцию смотрите на «Фонтанке». Среди гостей были замечены певица Алла Пугачева, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, послы многих стран.