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    COVID-19

    Петербуржцы начнут прививаться от коронавируса спреем в нос, когда комздрав закупит насадки. Это будет обычный «Спутник»

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    Петербуржцы в качестве интраназальной вакцины от коронавируса будут получать тот же «Спутник», который сейчас используется в виде инъекций. Об этом «Фонтанке» 2 сентября сообщила Лариса Соловьева, начальник отдела по организации амбулаторной помощи комитета по здравоохранению Петербурга.

    Сейчас комитет по здравоохранению проводит конкурсные процедуры по закупке дозирующих устройств — специальных насадок-распылителей на шприц вертикального типа для «впрыскивания» вакцины в полость носа.

    «Для интраназальной вакцинации будет использоваться та же вакцина «ГамКовидВак» от НМЦЭМ им. Гамалеи. В инструкции к препарату сказано, что его можно использовать как в виде инъекций, так и в виде интраназального спрея. Когда комздрав закупит необходимые расходные материалы и они поступят в поликлиники, мы обязательно сообщим», — ответила Лариса Соловьева на вопрос «Фонтанки», когда мы сможем прививаться «каплями в нос».

    По данным НМЦЭМ им. Гамалеи, интраназальная иммунизация в режиме «прайм-буст» (ревакцинация) формирует мукозальный иммунитет на поверхности слизистой дыхательного тракта, в ответ на введение вырабатываются IgA антител к коронавирусу.

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