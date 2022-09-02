Петербуржцы начнут прививаться от коронавируса спреем в нос, когда комздрав закупит насадки. Это будет обычный «Спутник»

Петербуржцы в качестве интраназальной вакцины от коронавируса будут получать тот же «Спутник», который сейчас используется в виде инъекций. Об этом «Фонтанке» 2 сентября сообщила Лариса Соловьева, начальник отдела по организации амбулаторной помощи комитета по здравоохранению Петербурга.

Сейчас комитет по здравоохранению проводит конкурсные процедуры по закупке дозирующих устройств — специальных насадок-распылителей на шприц вертикального типа для «впрыскивания» вакцины в полость носа.

