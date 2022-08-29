В ожидании цапель фотограф в Петербурге стал спасателем. Он нырнул за утопающим ежонком

Фотоохота на птиц в Курортном районе Петербурга обернулась операцией по спасению... ежа. Об этом её участники рассказали 29 августа в группе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».

Вадим в субботу решил сфотографировать белых и серых цапель на озере. Расположившись на бетонной набережной, стал ждать птиц, и тут заметил, что прогуливающаяся неподалёку пара смотрит на какого-то зверя в воде.



«Мы думали, ондатра, и взяв фотики, подошли посмотреть. Но я, сделав один кадр, бросил фотоаппарат. Там еле держался на воде ежонок, он не мог выбраться уже давно и с трудом выворачивал из воды голову, чтоб хватануть глоток воздуха. Я, попросив мужчину придержать меня за ноги, свесился с набережной, подхватил ежонка из воды на набережную. Маша обтерла ежа тряпкой и отнесла подальше от бетонной набережной в травку к кустам. Надеемся, что спасли одну маленькую животинку», — рассказывает Вадим.

