Путин учредил новые медали. Показываем, как они выглядят

Президент РФ Владимир Путин учредил новую госнаграду — медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока», а также юбилейную медаль «50 лет Байкало-Амурской магистрали (БАМ)». Соответствующие указы появились 29 августа на официальном интернет-портале правовой информации.
Медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока» будут получать россияне за успехи в развитии этих регионов. За какие-либо особые заслуги ею могут быть награждены и иностранные граждане.
Юбилейной медалью «50 лет Байкало-Амурской магистрали» наградят активных участников строительства, реконструкции и обслуживания БАМ, в том числе и военнослужащих ВС РФ.