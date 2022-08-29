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    Путин учредил новые медали. Показываем, как они выглядят

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    Президент РФ Владимир Путин учредил новую госнаграду — медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока», а также юбилейную медаль «50 лет Байкало-Амурской магистрали (БАМ)». Соответствующие указы появились 29 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

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    Медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока» будут получать россияне за успехи в развитии этих регионов. За какие-либо особые заслуги ею могут быть награждены и иностранные граждане.

    Юбилейной медалью «50 лет Байкало-Амурской магистрали» наградят активных участников строительства, реконструкции и обслуживания БАМ, в том числе и военнослужащих ВС РФ.

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