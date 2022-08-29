В ночной покой таксопарка на юге Петербурга ворвался человек с пистолетом. Фирма осталась без части выручки

За 15 минут офис такси Black&Yellow в Кировском районе Петербурга остался без суточной выручки после визита человека в маске и с пистолетом.



Лишь к полудню 28 августа сотрудники компании по предоставлению услуг пассажирских перевозок решили привлечь полицию к поиску налетчика, оставившего их офис на Ленинском проспекте без наличных, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 августа. По предварительной информации, 27-летний ночной дежурный сообщил, что в 2:30 ночи неизвестный перелез через забор газетного комплекса, на территории которого находится контейнер с офисом таксопарка. Он наставил на сотрудника пистолет и заставил опустошить «карманы» фирмы. Всего в его рюкзак перекочевали 68 тысяч рублей. После этого в 2:46 мужчина скрылся.

