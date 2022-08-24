    Сейчас

    +28˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +28˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 28

    3 м/с, южн

    767мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd59.9eur59.33
    Задержан РойзманЧастные школы дорожают«Операция «Освобождение»Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    «АвтоВАЗ» возобновил выпуск Lada Granta c подушками безопасности

    1383
    8 комментариев

    Производитель автомобилей «АвтоВАЗ» возобновил сборку Lada Granta с подушками безопасности. Об этом 24 августа сообщила сама компания.

    «Все автомобили Lada Granta 2022 модельного года оснащаются водительской подушкой безопасности. Для «старших» комплектаций Lada Granta доступен airbag переднего пассажира», — говорится в сообщении компании «АвтоВАЗ».

    В середине июня производитель начал выпускать автомобили без подушек безопасности из-за дефицита импортных компонентов. Тогда «АвтоВАЗ» назвал модель «самым доступным автомобилем на российском рынке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    Litl_m24 Авг 2022 в 14:01
    На такие люксовые автомобили стоит пересадить всех членов правления государства.
    +0−0
    Дядя Бо24 Авг 2022 в 13:53
    Прорыв!
    +0−0
    ***_12324 Авг 2022 в 13:43
    Параллельно импортировали или сканнибалили?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close