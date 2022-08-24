«АвтоВАЗ» возобновил выпуск Lada Granta c подушками безопасности

Производитель автомобилей «АвтоВАЗ» возобновил сборку Lada Granta с подушками безопасности. Об этом 24 августа сообщила сама компания.
«Все автомобили Lada Granta 2022 модельного года оснащаются водительской подушкой безопасности. Для «старших» комплектаций Lada Granta доступен airbag переднего пассажира», — говорится в сообщении компании «АвтоВАЗ».
В середине июня производитель начал выпускать автомобили без подушек безопасности из-за дефицита импортных компонентов. Тогда «АвтоВАЗ» назвал модель «самым доступным автомобилем на российском рынке».