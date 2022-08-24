Даже без теста: всего один новый симптом, по которому можно определить у себя коронавирус в шестую волну

Ковидных коек скоро может перестать хватать Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





В России идет шестая ковидная волна. Болезнь всё еще представляет серьезную угрозу не только для нашей страны, но и для всего мира. И хоть официально маски можно не носить и многие другие серьезные ограничения в нашей стране сняты — вирус продолжает распространяться. Врачи бьют тревогу и прогнозируют начало очередной вспышки осенью, когда закончатся школьные каникулы. Наши коллеги из «СтарХита» узнали у эксперта, по каким симптомам теперь можно диагностировать у себя коронавирус.



В августе количество заболевших в России ежедневно увеличивается. Врачи говорят, что болеет больше людей, чем мы можем увидеть в ковидной статистике.

По данным Роспотребнадзора, в России в августе чаще всего заражаются двумя новыми омикрон-штаммами — B.A.4 и B.A.5 (92,71%), а вот свежий «кентавр» BA.2.75 — пока эксклюзив. Редко попадаются и штаммы, ответственные за мощнейшую вспышку ковида прошлой зимой, — B.A.1 и B.A.2. Теперь кашель и потеря обоняния не гарантируют, что у вас ковид. Уже есть множество зафиксированных случаев, которые доказывают, что перенести вирус можно и без этих симптомов. Похоже, пока шестая волна проходит под «флагом» эволюционировавших омикрон-штаммов B.A.4 и B.A.5. — именно эта мутация, как предполагается, будет массово поражать население.

Эксперты предупреждают, что первые симптомы болезни, с которыми многие из нас могут столкнуться этой осенью, будут отличаться от того, что мы знаем о коронавирусной инфекции. Об этом рассказал врач-терапевт Алексей Жито в эфире «Пятого канала». Теперь насторожить должна неприятная ломота в мышцах и боль в пояснице. — Особенно характерны головная боль и боль в глазах. Иногда пациенты обращаются к врачу только с этими симптомами. Они жалуются, что при свете практически не могут открыть глаза. Им тяжело и больно шевелить ими. При этом как такового кашля, потери обоняния, насморка, заложенности носа в первый день не бывает, — рассказал Алексей Жито.

Эксперт считает, что симптомы изменились из-за того, что большинство людей уже имеют достаточно антител после вакцинации или перенесенного заболевания. Есть и хорошие новости — по его прогнозам, состояние больного может улучшиться за 2–3 дня без специального лечения.

— Коронавирус действительно постепенно меняет свои симптомы. Каждый новый штамм, каждый новый вид, по сути, обладает новыми свойствами и постепенно приспосабливается к организму человека. Происходит адаптация вируса, течение болезни идет более легко, более благоприятно, — считает Алексей Жито.

Симптомы заражения в шестую волну

Заражение каждым из новых штаммов омикрона по симптомам похоже на обычную ОРВИ, рассказали врачи. Но есть и типичные симптомы — по убыванию частоты появления:

боль в горле;

кашель;

невысокая температура;

головная боль;

заложенность носа;

насморк, чиханье;

повышенная утомляемость;

боли в мышцах;

потеря и изменение обоняния, вкуса;

болезненное ощущение в глазах, боль в ухе.