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    Даже без теста: всего один новый симптом, по которому можно определить у себя коронавирус в шестую волну

    Эксперт назвал состояния, с которыми всё чаще обращаются больные коронавирусной инфекцией

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    5 комментариев
    Ковидных коек скоро может перестать хватать
    Ковидных коек скоро может перестать хвататьФото: Роман Данилкин / 63.RU
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    В России идет шестая ковидная волна. Болезнь всё еще представляет серьезную угрозу не только для нашей страны, но и для всего мира. И хоть официально маски можно не носить и многие другие серьезные ограничения в нашей стране сняты — вирус продолжает распространяться. Врачи бьют тревогу и прогнозируют начало очередной вспышки осенью, когда закончатся школьные каникулы. Наши коллеги из «СтарХита» узнали у эксперта, по каким симптомам теперь можно диагностировать у себя коронавирус.

    В августе количество заболевших в России ежедневно увеличивается. Врачи говорят, что болеет больше людей, чем мы можем увидеть в ковидной статистике.

    По данным Роспотребнадзора, в России в августе чаще всего заражаются двумя новыми омикрон-штаммами — B.A.4 и B.A.5 (92,71%), а вот свежий «кентавр» BA.2.75 — пока эксклюзив. Редко попадаются и штаммы, ответственные за мощнейшую вспышку ковида прошлой зимой, — B.A.1 и B.A.2.

    Теперь кашель и потеря обоняния не гарантируют, что у вас ковид. Уже есть множество зафиксированных случаев, которые доказывают, что перенести вирус можно и без этих симптомов. Похоже, пока шестая волна проходит под «флагом» эволюционировавших омикрон-штаммов B.A.4 и B.A.5. — именно эта мутация, как предполагается, будет массово поражать население.

    Эксперты предупреждают, что первые симптомы болезни, с которыми многие из нас могут столкнуться этой осенью, будут отличаться от того, что мы знаем о коронавирусной инфекции. Об этом рассказал врач-терапевт Алексей Жито в эфире «Пятого канала». Теперь насторожить должна неприятная ломота в мышцах и боль в пояснице.

    — Особенно характерны головная боль и боль в глазах. Иногда пациенты обращаются к врачу только с этими симптомами. Они жалуются, что при свете практически не могут открыть глаза. Им тяжело и больно шевелить ими. При этом как такового кашля, потери обоняния, насморка, заложенности носа в первый день не бывает, — рассказал Алексей Жито.

    Эксперт считает, что симптомы изменились из-за того, что большинство людей уже имеют достаточно антител после вакцинации или перенесенного заболевания. Есть и хорошие новости — по его прогнозам, состояние больного может улучшиться за 2–3 дня без специального лечения.

    — Коронавирус действительно постепенно меняет свои симптомы. Каждый новый штамм, каждый новый вид, по сути, обладает новыми свойствами и постепенно приспосабливается к организму человека. Происходит адаптация вируса, течение болезни идет более легко, более благоприятно, — считает Алексей Жито.

    Симптомы заражения в шестую волну

    Заражение каждым из новых штаммов омикрона по симптомам похоже на обычную ОРВИ, рассказали врачи. Но есть и типичные симптомы — по убыванию частоты появления:

    • боль в горле;
    • кашель;
    • невысокая температура;
    • головная боль;
    • заложенность носа;
    • насморк, чиханье;
    • повышенная утомляемость;
    • боли в мышцах;
    • потеря и изменение обоняния, вкуса;
    • болезненное ощущение в глазах, боль в ухе.
    Ковидных коек скоро может перестать хватать
    Ковидных коек скоро может перестать хвататьФото: Роман Данилкин / 63.RU

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    Комментарии 5

    Заливщик голосовых планок24 Авг 2022 в 12:08
    Вы бодры? Веселы? У Вас ничего не болит? Значит у Вас ковид! :)
    +1−0
    Добрый кот24 Авг 2022 в 12:01
    Теперь кашель и потеря обоняния не гарантируют, что у вас ковид - что это такое вообще?
    Я требую гарантий!
    +0−0
    Игoрь24 Авг 2022 в 11:55
    Ох, поясницу ломит, не иначе ~~к дождю~~ ковид)
    +1−0
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