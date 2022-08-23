Двойные прилетели. Петербуржцам снова выставляют разные счета за один и тот же мусор

Повелитель розовых квитанций ВЦКП сделал максимально обтекаемое, но понятное заявление в соцсетях. Если вам приходят по два счета за мусор — это, простите, не наша ответственность. У регионального оператора свое мнение. Но петербуржцам, которые возвращаются с дач и снова вынуждены копаться в бумажках, от этого не легче — не такого раздельного сбора они ждали.

Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться









Пост в группе ВЦКП «ВКонтакте» появился накануне «в связи с поступлением обращений граждан о получении двойных счетов на оплату услуги «Обращение с твердыми коммунальными отходами». Он практически образовательный: напоминаем, с 1 января всем мусором в Петербурге занимается Невский экологический оператор, а счета выставляются двумя способами. Первый — напрямую от НЭО, если у него прямой же договор с жильцами, в этом случае квитанции печатает «Петроэлектросбыт». Второй — от управляющей компании, если она остается исполнителем этой самой услуги — тогда другие платежные агенты, в основном ВЦКП.



Вот с этим «либо» и проблемы. Из текста сообщения следует, что горожане видят мусор как в привычной розовой квитанции, так и в белой от «Петроэлектросбыта». Если не считать коммунальных катастроф, двойные начисления — это самое неприятное, с чем может столкнуться жилищный и тарифный блоки.

ВЦКП поясняет: сам он, как и раньше, включает мусор в свою всеобъемлющую розовую квитанцию на основании поручения со стороны управляющей компании конкретного дома. Это происходит, если жильцы по-прежнему отдают ей на откуп все эти платежные дела и не переходят на прямые договоры с регоператором. А если переходят, то и управляющая компания, и НЭО обязаны «своевременно уведомить об этом ВЦКП для исключения строки «Обращение с ТКО» из «розовых» счетов». «Если информация, необходимая для отмены начислений, поступила в ВЦКП несвоевременно, а оператор выставил гражданам начисления на основании перевода многоквартирного дома на прямые договоры, может сложиться ситуация получения жителями двойных счетов», — подчеркивает ВЦКП. В этом случае АО направляет письма контрагентам о «выполнении необходимых условий для выполнения перерасчетов по выставленным счетам».





Это вторая серия тематической саги, первая была 8 месяцев назад, когда НЭО заходил в Петербург. Еще за несколько дней до этого Смольный и компания не могли договориться: кого считать «прямыми» абонентами, а кого — «кривыми», через управляющую компанию. В итоге оператор экстренно добивался ответа от каждого дома и свел число спорных адресов до минимума — но не до нуля: после Нового года двойные начисления зафиксировали в зонах нескольких УК.



Как пояснил регоператор, у него два основания для перевода дома на прямые договоры и соответственно для отказа от услуг ВЦКП в пользу «Петроэлектросбыта». Первое понятно — общее собрание собственников, которые сами решили подписаться напрямую с НЭО. Второе — задолженность со стороны управляющей компании перед региональным оператором; в этом случае НЭО подписывает с ней соглашение, где указан размер этого долга, и вручает уведомление о расторжении договора. Это должно происходить за месяц до перехода.



Из поста ВЦКП не совсем ясно, насколько массовыми стали жалобы на двойные начисления: в комментариях буйства красок не видно, как и в группе НЭО, там людей куда больше беспокоит рост самого тарифа на мусор почти на треть. Но, судя по всему, возвращающихся с дач людей ждут сюрпризы: массовый переход домов на прямые договоры с НЭО проходил в последние пару месяцев. Всего управляющих компаний, которые отошли в сторонку и больше не стоят между Невским экологическим оператором и жителем, — 18. На прямые договоры переведены 16 тысяч домов, из них 7 тысяч — именно из-за задолженности. Общую сумму средств, которые регоператор недобрал с жителей за мусор, оперативно в НЭО назвать не смогли. Но 7 тысяч домов, вынужденно перешедших на прямые договоры, говорят сами за себя.



Кто там кого уведомлял или не уведомлял — еще предстоит понять, а жителям так и вовсе неважно. НЭО настаивает — мы загружаем уведомления о расторжении договора с управляющей компанией (фактически о переходе на прямые) в систему ГИС ЖКХ. ВЦКП этого явно не достаточно. В их договоре с НЭО прописано: региональный оператор должен письменно сообщать платежному агенту об изменении списка домов, для которых ВЦКП должен включать мусор в розовую квитанцию — кто из этого списка выпал, кто в него попал. Собственно, точно так же обстоят дела с «Петроэлектросбытом» — ему НЭО тоже каждый месяц дает перечень домов, куда надо нести белые прямые квитанции.



Однако есть разница. Как «Фонтанка» неоднократно писала, эти два платежных агента (ПЭС и ВЦКП), которые готовы слиться в одну организацию, различаются не только цветом квитанций. ВЦКП выставляет счет за мусор авансом, за начавшийся месяц; ПЭС — по факту, за закончившийся.



То есть двойное начисление, если все забыли друг с другом созвониться и списаться, условно выглядит так: до 22 мая ВЦКП не получил от НЭО информации, что дом № 46 по 3-й линии Васильевского острова больше не в розовой зоне, и спокойно выставил счет за июнь (все совпадения случайны). Жители, как обычно, оплатили это квитанцию в 20-х числах июня, после чего получили квитанции от «Петроэлектросбыта» за тот же июнь — с электричеством, капремонтом и — неожиданно — опять с мусором. Занавес. В этом смысле лучше всего тем, кто с мая на даче и у кого все эти квитанции копятся в почтовых ящиках: им не пришлось делать мучительный выбор, кому платить, однако их ждет интересное выяснение по возвращении с огорода.



«О фактах получения двойных счетов граждане могут сообщить по электронному адресу ВЦКП vckp@vckp.spb.ru с приложением обоих счетов с начислениями по данной услуге, — пишет расчетный центр. — По каждому поступившему обращению будет произведена проверка и, при наличии двойных начислений, произведен перерасчет платы. Излишне оплаченные гражданами денежные средства после перерасчета будут зачтены в оплату жилищно-коммунальных услуг по счетам следующих периодов».



«Сейчас ВЦКП формирует перечень домов, где произошёл факт выставления двойных счетов, после чего направит соответствующие уведомления в НЭО и управляющие организации для перерасчета по выставленным счетам, — пояснили в жилищном комитете. — Жители, которые столкнулись с данной ситуацией, могут не беспокоиться — оплаченные ими средства после перерасчета будут зачтены в оплату жилищно-коммунальных услуг по счетам следующих периодов».

Техника, насколько можно судить, такая. ВЦКП узнает, что уже три месяца в этот дом на 3-й линии приходят по две квитанции. «Отменить» прямую, «Петроэлектросбыта», он не может: это отношения НЭО и собственника квартиры. И то, что ВЦКП забыли предупредить, не отменяет этих отношений.



А вот по поводу денег, которые прошли через розовую квитанцию и ушли регоператору, написать он может: уважаемый НЭО, вы, оказывается, уже три месяца как получаете деньги с такого-то по квитанции ПЭС, а нам сказать забыли, что является нарушением договора. Вы уж, пожалуйста, верните то, что мы вам все эти месяцы тоже перечисляем за мусор при расщеплении платежа, и верните на лицевой счет абонента. А мы эти деньги зачислим ему на следующий месяц в счет переплаты за коммунальные услуги, и общая сумма в квитанции для него сократится ровно на эти рубли. Только так срабатывает перерасчет.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

