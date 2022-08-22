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    Убийство Дарьи Дугиной

    Путин наградил орденом Мужества Дарью Дугину посмертно

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    Президент РФ Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении журналистки Дарьи Дугиной орденом Мужества. Документ 22 августа опубликовали на сайте Кремля.

    «За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Дугину Дарью Александровну — корреспондента непубличного акционерного общества «Царьград Медиа», город Москва (посмертно)», — говорится в тексте.

    Днем президент выразил соболезнования семье Дугиной. Он отметил, что журналистка была добрым, любящим, отзывчивым и открытым человеком. Ее убийство глава государства назвал «подлым, жестоким преступлением».

    Александр и Дарья Дугины 20 августа возвращались с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 9 вечера в автомобиле, за рулем которого находилась 29-летняя дочь философа и политолога, сработало взрывное устройство. Дарья Дугина погибла на месте.

    Дарья Дугина окончила философский факультет МГУ и писала политические материалы для телеканалов RT и «Царьград». После поездки в Донбасс Дугину внесла в санкционные списки Великобритания. Подробнее о том, чем известны Дугина и её отец, в материале «Фонтанки».

    22 августа в ФСБ отчитались, что раскрыли резонансное преступление. По данным ведомства, заказчиками были украинские спецслужбы, а исполнительницей — женщина 1979 года рождения. В спецслужбе рассказали, что предполагаемая убийца приехала в Россию со своей 12-летней дочерью и следила за журналисткой на Mini Cooper, трижды меняя номера. В день покушения они приехали на фестиваль «Традиция», где выступала Дугина, а на следующий день после управляемого подрыва машины журналистки, 21-го числа, они уехали через Псков в Эстонию.

    В ФСБ показали видео с предполагаемой убийцей. На камеры попало, как женщина въехала на территорию России, жила в Москве, а после пересекала российско-эстонскую границу.

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