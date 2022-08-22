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    ФСБ: Убийство Дарьи Дугиной раскрыто

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    Убийство Дарьи Дугиной

    «Подлое, жестокое преступление». Путин выразил соболезнования семье погибшей Дарьи Дугиной

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    Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшей в результате покушения журналистки Дарьи Дугиной.

    «Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной — светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым. Журналист, учёный, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России», — сказано в телеграмме, опубликованной Кремлем 22 августа.

    Ранее стало известно, что прощание с дочерью политолога и философа Александра Дугина состоится 23 августа в телецентре «Останкино».

    Александр и Дарья Дугины 20 августа возвращались с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 9 вечера в автомобиле, за рулем которого находилась 29-летняя дочь философа и политолога, сработало взрывное устройство. Дарья Дугина погибла на месте.

    Дарья Дугина окончила философский факультет МГУ и писала политические материалы для телеканалов RT и «Царьград». После поездки в Донбасс Дугину внесла в санкционные списки Великобритания. Подробнее о том, чем известны Дугина и её отец, в материале «Фонтанки».

    В понедельник, спустя два дня после убийства, в ФСБ отчитались, что раскрыли резонансное преступление. По данным ведомства, заказчиками были украинские спецслужбы, а исполнительницей — женщина 1979 года рождения. В спецслужбе рассказали, что предполагаемая убийца приехала в Россию со своей 12-летней дочерью и следила за журналисткой на Mini Cooper. В день покушения они приехали на фестиваль «Традиция», где выступала Дугина, а на следующий день после управляемого подрыва машины журналистки они уехали через Псков в Эстонию.

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