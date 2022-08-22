«Подлое, жестокое преступление». Путин выразил соболезнования семье погибшей Дарьи Дугиной

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшей в результате покушения журналистки Дарьи Дугиной.
«Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной — светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым. Журналист, учёный, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России», — сказано в телеграмме, опубликованной Кремлем 22 августа.
Ранее стало известно, что прощание с дочерью политолога и философа Александра Дугина состоится 23 августа в телецентре «Останкино».