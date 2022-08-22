ФСБ опубликовала видео с предполагаемой исполнительницей убийства Дарьи Дугиной

ФСБ России опубликовала видео с передвижениями предполагаемой исполнительницы убийства Дарьи Дугиной. На кадрах женщина въезжает в Россию, заселяется в дом, где жила её жертва, а также выезжает в Эстонию после совершения покушения. Видео размещено в понедельник, 22 августа.
Судя по видео, предполагаемая исполнительница убийства въехала на территорию РФ 23 июля, успешно пройдя таможенный досмотр. На опубликованных кадрах видно, как она входит в подъезд дома Дугиной, а позднее выезжает из России в Эстонию. На границе она была в 12:02 в воскресенье, 21 августа, там её автомобиль также тщательно досмотрели.
Напомним, что в понедельник, спустя два дня после убийства Дарьи Дугиной, в ФСБ отчитались, что раскрыли резонансное преступление. По данным ведомства, заказчиками были украинские спецслужбы, а исполнительницей — женщина 1979 года рождения. В спецслужбе рассказали, что предполагаемая убийца приехала в Россию со своей 12-летней дочерью и следила за журналисткой на Mini Cooper. В день покушения они приехали на фестиваль «Традиция», где выступала Дугина, а на следующий день после управляемого подрыва машины журналистки они уехали через Псков в Эстонию.