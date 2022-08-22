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    ФСБ опубликовала видео с предполагаемой исполнительницей убийства Дарьи Дугиной

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    ФСБ России опубликовала видео с передвижениями предполагаемой исполнительницы убийства Дарьи Дугиной. На кадрах женщина въезжает в Россию, заселяется в дом, где жила её жертва, а также выезжает в Эстонию после совершения покушения. Видео размещено в понедельник, 22 августа.

    Судя по видео, предполагаемая исполнительница убийства въехала на территорию РФ 23 июля, успешно пройдя таможенный досмотр. На опубликованных кадрах видно, как она входит в подъезд дома Дугиной, а позднее выезжает из России в Эстонию. На границе она была в 12:02 в воскресенье, 21 августа, там её автомобиль также тщательно досмотрели.

    Напомним, что в понедельник, спустя два дня после убийства Дарьи Дугиной, в ФСБ отчитались, что раскрыли резонансное преступление. По данным ведомства, заказчиками были украинские спецслужбы, а исполнительницей — женщина 1979 года рождения. В спецслужбе рассказали, что предполагаемая убийца приехала в Россию со своей 12-летней дочерью и следила за журналисткой на Mini Cooper. В день покушения они приехали на фестиваль «Традиция», где выступала Дугина, а на следующий день после управляемого подрыва машины журналистки они уехали через Псков в Эстонию.

    Александр и Дарья Дугины 20 августа возвращались с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 9 вечера в автомобиле, за рулем которого находилась 29-летняя дочь философа и политолога, сработало взрывное устройство. Дарья Дугина погибла на месте.

    Дарья Дугина окончила философский факультет МГУ и писала политические материалы для телеканалов RT и «Царьград». После поездки в Донбасс Дугину внесла в санкционные списки Великобритания. Подробнее о том, чем известны Дугина и её отец, в материале «Фонтанки».

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