Сначала рогатый, потом — в костюме колибри. Странных созданий заметили петербуржцы

Необычную бабочку заметили в Красногвардейском районе Петербурга. Она выглядит как самая маленькая птичка — колибри, и так же зависает над цветами, запуская в них длинный хоботок. На самом деле это бражник языкан обыкновенный, рассказывают горожане в сообществе «Макро клуб СПб» во «ВКонтакте».
«Фонтанка» писала про этих насекомых. В северных регионах языканы не живут — только мигрируют, но перезимовать уже не могут. До Петербурга могут добраться из-за жаркого лета.
Другая ипостась бражника — экзотическая «рогатая» гусеница. Она хотела ужалить свою спасительницу длинным шипом.
«Тут у нас гусеница бражника вьюнкового (лат. Agrius convolvuli) — очень (и ещё раз, очень!) большой ночной бабочки из семейства бражников (Sphingidae). Подчёркиваю «очень», так как размах её крыльев — до 12,5 см (почти с ладошку), это впечатляюще даже для дневных бабочек, а среди ночных и вовсе редкость. <...> Кстати, шип на хвосте не ядовит — это просто устрашающий элемент против возможных недругов. Этим же объясняется и её невменяемое поведение, авось, психа никто и не тронет», — рассказывает подписчица группы Алиса.