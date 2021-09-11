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В Петербург заглянула необычная южная бабочка, похожая на колибри

В Невском районе Петербурга заметили редкую южную бабочку

Возле станции метро «Проспект Большевиков» обнаружили редкого южного гостя — бабочку бражника. Во время прогулки с семьей ее заметил местный житель Кирилл Орлов, сначала приняв насекомое за колибри.

Как пояснил «Фонтанке» 11 сентября петербургский зоолог Павел Глазков, на видео читателя действительно вид бражника — языкан обыкновенный. В северных регионах они не живут — только мигрируют, но перезимовать уже не могут. Вот и этот путешественник прилетел в Петербург из-за жаркого лета, считает специалист.

Читатель «Фонтанки» Кирилл Орлов

«Непрофессионал может принять бражника за колибри, потому что он очень быстро машет крыльями, чтобы удержаться в воздухе, и имеет длинный хоботок, которым пьет нектар с растений. Примечательно, что эта бабочка может разгоняться до 90 километров в час и совершать очень длинные перелеты, даже между континентами», — отмечает зоолог.

Некоторые виды бражников занесены в Красную книгу, но языкан обыкновенный к ним не относится.

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Комментарии (3)

Pilat
Да нет, можно спутать.
У меня они каждый год на сирень прилетают.
Так что это не редкость в нашем городе.
Конечно удивительно, что летят аж с югов.
Alex000
Ну, я уже писал, но повторюсь.
Как? Вот как? Как можно в этом птицу разглядеть?
Даже на кошмарного качества видео прекрасно видно.
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