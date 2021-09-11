Возле станции метро «Проспект Большевиков» обнаружили редкого южного гостя — бабочку бражника. Во время прогулки с семьей ее заметил местный житель Кирилл Орлов, сначала приняв насекомое за колибри.



Как пояснил «Фонтанке» 11 сентября петербургский зоолог Павел Глазков, на видео читателя действительно вид бражника — языкан обыкновенный. В северных регионах они не живут — только мигрируют, но перезимовать уже не могут. Вот и этот путешественник прилетел в Петербург из-за жаркого лета, считает специалист.