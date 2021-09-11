Возле станции метро «Проспект Большевиков» обнаружили редкого южного гостя — бабочку бражника. Во время прогулки с семьей ее заметил местный житель Кирилл Орлов, сначала приняв насекомое за колибри.
Как пояснил «Фонтанке» 11 сентября петербургский зоолог Павел Глазков, на видео читателя действительно вид бражника — языкан обыкновенный. В северных регионах они не живут — только мигрируют, но перезимовать уже не могут. Вот и этот путешественник прилетел в Петербург из-за жаркого лета, считает специалист.
Читатель «Фонтанки» Кирилл Орлов
«Непрофессионал может принять бражника за колибри, потому что он очень быстро машет крыльями, чтобы удержаться в воздухе, и имеет длинный хоботок, которым пьет нектар с растений. Примечательно, что эта бабочка может разгоняться до 90 километров в час и совершать очень длинные перелеты, даже между континентами», — отмечает зоолог.
Некоторые виды бражников занесены в Красную книгу, но языкан обыкновенный к ним не относится.