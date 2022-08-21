    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, ю-в

    764мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd59.13eur59.39
    ТЕМА ДНЯ

    Убита дочь политолога Александра Дугина

    Дочь Дугина погибла во взрывеШоппинг в БелоруссииКуда пойти на выходныхОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Ford оштрафовали на $1,7 миллиарда из-за смертельной аварии одной машины

    4091
    7 комментариев

    Американская компания Ford Motor обязана выплатить $1,7 млрд штрафа из-за аварии со смертельным исходом, которая произошла в 2014 году в штате Джорджия. Об этом 21 августа сообщает «Коммерсант» со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Решение о штрафе приняли 19 августа присяжные в суде Лоуренсвилля (Джорджия). Иск подали дети супругов Мелвина и Вонсайл Хилл, погибших в ДТП в 2014 году. Пара возвращалась со своей фермы на Ford F-250 Super Duty 2002 года выпуска. У пикапа взорвалась шина и автомобиль перевернулся.

    По результатам экспертизы, Хилл погибли из-за непрочной крыши, которая легко помялась. Дети погибших заявили, что в Ford знали об этой проблеме, но внесли изменения в модель только в 2016 году, а клиентов не предупредили вовсе.

    75% штрафа компания должна перевести штату, остальное получат истцы и защитники. В Ford с решением присяжных не согласились, компания собирается подавать апелляцию.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК5
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close