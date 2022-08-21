Ford оштрафовали на $1,7 миллиарда из-за смертельной аварии одной машины

Американская компания Ford Motor обязана выплатить $1,7 млрд штрафа из-за аварии со смертельным исходом, которая произошла в 2014 году в штате Джорджия. Об этом 21 августа сообщает «Коммерсант» со ссылкой на The Wall Street Journal.



Решение о штрафе приняли 19 августа присяжные в суде Лоуренсвилля (Джорджия). Иск подали дети супругов Мелвина и Вонсайл Хилл, погибших в ДТП в 2014 году. Пара возвращалась со своей фермы на Ford F-250 Super Duty 2002 года выпуска. У пикапа взорвалась шина и автомобиль перевернулся.