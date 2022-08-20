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    Страшное зрелище. Потерявший тормоза грузовик сметал людей и врезался в кафе в Турции

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    4 комментария

    Автор: m'mrat / YouTube

    Третья за один день серьезная авария произошла в Турции. Грузовик с отказавшими тормозами буквально сметал людей, оказавшихся на пути.

    Как сообщает канал NTV, провинция Мардин находится на границе с Сирией. У грузовика в какой-то момент отказали тормоза. Сначала неуправляемый автомобиль протаранил два припаркованных автомобиля, однако это не остановило движение. Грузовик остановился лишь после удара о стену здания, в котором расположено кафе.

    На месте погибли как минимум 10 человек. Еще 30 получили травмы различной степени тяжести.

    Факт аварии в Мардине уже подтвердил глава МВД Турции Сулейман Сойлу. Он отметил, что мобилизованы все подразделения. «Очень много пострадавших», – добавил Сойлу, однако не уточнил их количество.

    Днем 20 августа в провинции Газиантеп Турции автобус протаранил машины скорой и пожарной, а также автомобиль с журналистами. Погибли 16 человек. Через некоторое время в ДТП в провинции Ризе травмы получили еще 25 человек.

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    Комментарии 4

    Mumaher20 Авг 2022 в 21:52
    Да, неслабо.
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