Страшное зрелище. Потерявший тормоза грузовик сметал людей и врезался в кафе в Турции

Автор: m'mrat / YouTube
Третья за один день серьезная авария произошла в Турции. Грузовик с отказавшими тормозами буквально сметал людей, оказавшихся на пути.
Как сообщает канал NTV, провинция Мардин находится на границе с Сирией. У грузовика в какой-то момент отказали тормоза. Сначала неуправляемый автомобиль протаранил два припаркованных автомобиля, однако это не остановило движение. Грузовик остановился лишь после удара о стену здания, в котором расположено кафе.
На месте погибли как минимум 10 человек. Еще 30 получили травмы различной степени тяжести.
Факт аварии в Мардине уже подтвердил глава МВД Турции Сулейман Сойлу. Он отметил, что мобилизованы все подразделения. «Очень много пострадавших», – добавил Сойлу, однако не уточнил их количество.
Днем 20 августа в провинции Газиантеп Турции автобус протаранил машины скорой и пожарной, а также автомобиль с журналистами. Погибли 16 человек. Через некоторое время в ДТП в провинции Ризе травмы получили еще 25 человек.