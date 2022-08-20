Страшное зрелище. Потерявший тормоза грузовик сметал людей и врезался в кафе в Турции

Третья за один день серьезная авария произошла в Турции. Грузовик с отказавшими тормозами буквально сметал людей, оказавшихся на пути.



Как сообщает канал NTV, провинция Мардин находится на границе с Сирией. У грузовика в какой-то момент отказали тормоза. Сначала неуправляемый автомобиль протаранил два припаркованных автомобиля, однако это не остановило движение. Грузовик остановился лишь после удара о стену здания, в котором расположено кафе.