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    Погибли пожарные, врачи, журналисты. В Турции автобус протаранил несколько машин

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    Серьезная авария произошла на юго-востоке Турции утром 20 августа. Погибли по меньшей мере 15 человек.

    Как сообщает агентство Anadolu, столкновение произошло на трассе Газиантеп — Низип. Пассажирский автобус протаранил автомобили скорой помощи, пожарных и машину с журналистами. После этого транспортное средство опрокинулось и по инерции преодолело еще 200 метров.

    Погибли 8 пассажиров автобуса, трое пожарных, двое врачей и журналисты агентства Ihlas.

    Пострадавшими числятся 22 человека. Всем потребовалась госпитализация. По данным канала CNN Turk, погибли 16 человек.

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