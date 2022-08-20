Погибли пожарные, врачи, журналисты. В Турции автобус протаранил несколько машин

Серьезная авария произошла на юго-востоке Турции утром 20 августа. Погибли по меньшей мере 15 человек.
Как сообщает агентство Anadolu, столкновение произошло на трассе Газиантеп — Низип. Пассажирский автобус протаранил автомобили скорой помощи, пожарных и машину с журналистами. После этого транспортное средство опрокинулось и по инерции преодолело еще 200 метров.
Погибли 8 пассажиров автобуса, трое пожарных, двое врачей и журналисты агентства Ihlas.
Пострадавшими числятся 22 человека. Всем потребовалась госпитализация. По данным канала CNN Turk, погибли 16 человек.