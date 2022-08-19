Как вызвать Мефистофеля. Поверженному демону с Петроградской стороны надо попасть в смету капремонта

Фото: Елена Турковская Поделиться Поделиться





В истории с Мефистофелем, которого семь лет назад сбили с фасада дома Лишневского в Петербурге, похоже, тронулся лёд. Историческое здание дождалось капитального ремонта. Правда, в смете нет ни слова о возвращении поверженного демона. У жильцов есть опасения, не уготована ли их Мефистофелю роль «отца сына степной бабы». В Фонде капремонта рассказали, как им быть.

Жильцы дома Лишневского на Петроградке, который до 2015 года в народе назывался «Дом с Мефистофелем», а потом из-за вандализма лишился для этого всяких оснований, получили уведомление о ремонте здания. Фонд капремонта сообщил, что таковой ремонт запланирован на 2023 год. В смете 42 551 193 рубля и 36 копеек выделено на фасад. Правда, не уточняется, как именно в Фонде капремонта пришли к столь точной сумме и входит ли в нее восстановление многострадального горельефа. Упоминается только «ремонт и (или) восстановление архитектурного декора». Письмо датировано 27 июля 2022 года, а расчет предельно допустимой стоимости работ по дому Лишневского утвердили в Фонде капремонта 5 июля.



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«У нас на подъезде висит объявление о том, что жилкомсервис проводит собрание собственников помещений, чтобы мы согласовали, какие виды работ по капремонту мы хотим провести и что мы согласны с выделяемыми суммами, — говорит житель дома Александр Гомон. — Протоколы в жилкомсервисе получены, сейчас жильцы собирают подписи. На сайте Фонда капремонта тоже уже опубликована смета по нашему дому на очень значительную сумму. Но там нет ни слова о горельефе Мефистофеля. Сейчас его обломки хранятся в ВООПИиК. Но там не могут никого нанять для восстановления горельефа, потому что на это нет денег. Возникает вопрос: предусматривает ли смета именно эти работы? Кроме того, мы обеспокоены тем, как будут выбирать подрядчика. Мы помним случаи, когда люди, выполнявшие ремонт фасада, восстанавливали исторический декор на свое усмотрение. И результат был весьма далек от оригинала».



В 2015 году в результате реставрации градозащитники «не узнали в лицо» нимфу на фасаде доходного дома Пантелеймона Бадаева, которая превратилась в «степную бабу». Правда, пластика нимфы была искажена еще советскими «ремонтами», современные горе-реставраторы только усугубили ситуацию. Дом, кстати, не был включен в перечень зданий с наиболее ценными фасадами, который КГИОП начал формировать в 2019 году. Позже на фасаде дома 66 по Невскому проспекту (доходный дом Павла Лихачева) горожане заметили «сына степной бабы» — купидона с двойным подбородком и щелями вместо глаз. В странной семейке недостает только «отца сына степной бабы». Похоже, опасения жильцов дома Лишневского, что их Мефистофелю уготована эта сомнительная роль, небеспочвенны.



Праправнучка архитектора Александра Лишневского Елена Турковская борется за восстановление горельефа на фасаде дома на Лахтинской без малого семь лет — с того самого дня, как Мефистофеля сбили на тротуар. «Я попыталась дозвониться в Фонд капремонта по указанным в уведомлениях телефонам, чтобы выяснить, включено ли восстановление горельефа в смету и как будет определяться компания-подрядчик, которая займется фасадом здания, — рассказала Елена Турковская «Фонтанке». — Мне не удалось. В очереди я была 258-я».



Елена Турковская

В пресс-службе Фонда капремонта «Фонтанке» сообщили, что договор на разработку проектной документации на капитальный ремонт фасадов дома Лишневского со сроком окончания работ до 23 декабря 2022 года заключен с ООО «БизнесИнвестПроект». «В соответствии с заданием фонда, подрядной организации необходимо выполнить инженерно-техническое обследование состояния материалов отделки фасадов, технического состояния наружных капитальных стен, фундаментов, балконов и эркеров, а также историко-архивные и библиографические исследования, — сообщили в пресс-службе. — По результатам выполненных обследований подрядной организацией будут даны рекомендации по восстановлению технического состояния и исторического облика фасадов, в том числе по восстановлению горельефа».





На более детальный ответ можно рассчитывать только после окончания разработки проекта. Но жильцы могут повлиять на процесс, если в течение месяца общим собранием собственников выберут одного представителя (председателя совета дома) и направят его в фонд. Тот, в свою очередь, обещает организовать встречу с представителем, на которой «примет пожелание жителей и обсудит детали».



Фото: Елена Турковская Фото: Елена Турковская Фото: Елена Турковская Поделиться Поделиться





Горельеф, изображающий лукавого демона, с фасада доходного дома Лишневского сбил промышленный альпинист 26 августа 2015 года, еще при губернаторе Полтавченко. «Заказал» Мефистофеля юридически бездомный и безработный гражданин по имени Василий Щедрин. Ему почудилось, что четырехметровая архитектурная деталь с глазами и крыльями (которую и с тротуара-то не разглядишь) опасна для прохожих. По совпадению, как раз накануне освятили крест строящейся прямо напротив дома Лишневского церкви. Причем церкви не простой, а связанной с тогдашним спикером городского парламента Вячеславом Макаровым.



Полиция довольно быстро установила и Щедрина, и всю цепочку лиц, которые участвовали в свержении Мефистофеля и вывозе его обломков. Акции в защиту горельефа собирали сотни горожан. Губернатор Полтавченко отказался возвращать Мефистофеля на фасад за счет резервного фонда, объяснив это тем, что платить за новую жизнь «антропоморфного фольклорного существа с крыльями мыши» должен тот, кто его уничтожил. А тогдашний ответственный за строительство вице-губернатор Игорь Албин тогда же, в 2015 году, уточнил: платить за Мефистофеля должны собственники квартир в доме Лишневского, поскольку фасад здания, а значит, и Мефистофель — их собственность. Можно не скидываться сразу, а дождаться капитального ремонта (но при этом лица, причинившие зданию ущерб, все равно должны его возместить). Закон требовал возбудить дело по статье об уничтожении памятников истории и культуры. Василий Щедрин вину признал, деятельно раскаялся и в конце 2015 года перевел 664 тысячи рублей на счет комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников. Дело в отношении него было прекращено.



Началась третья часть «Мерлезонского балета»: чиновники стали выяснять, что и как теперь с этими деньгами делать, потому что КГИОП не имел права вести фасадные работы и осваивать эти финансы. Вариантов было два. Или вся сумма возвращается отправителю по первому же его требованию, или отправится в бюджет города и растворится там без какого-то конкретного назначения. В дело вступила прокуратура Петроградского района и заявила иск на возмещение стоимости не только самого горельефа, но и работ по его установке, в отношении неограниченного круга лиц. Шел январь 2016 года. К августу, спустя год после уничтожения горельефа, инициативная группа жильцов дома, депутатов и журналистов получила согласование архитектурно-реставрационного задания от КГИОП — то есть разрешение на начало проектирования. Встал вопрос: где взять деньги. Пресловутые 664 тысячи рублей были заморожены на счетах КГИОП.



С момента акта вандализма прошло пять лет. Василий Щедрин оказался в монастыре. Деньги, уплаченные им за причиненный дому Лишневского ущерб, он назад не потребовал. Но и заявление писать, чтобы их перевели на счет Фонда капремонта, не стал.



Единственный, кто в результате всей этой катавасии оказался в отделе полиции и провел там почти семь лет, — сам Мефистофель. С ним, надо сказать, обращались бережно, потому что «у заключенного оказались очень активные родственники». Елена Турковская не выпускала горельеф из виду и добивалась «свиданий». Мефистофель «вышел на свободу» 1 февраля 2022 года: из отдела полиции его передали Всероссийскому обществу охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

Осколки, из которых удалось сложить лицо лукавого демона, лежат в конференц-зале общества на Лиговском проспекте. Вернуть их на фасад дома Лишневского уже нельзя. Но можно снять с восстановленного горельефа мастер-модель и уже по ней отлить из современных материалов точную копию. И в процессе капитального ремонта установить ее на фасад.

Кстати, за все годы, прошедшие в борьбе за возвращение горельефа, жильцы дома Лишневского не припомнят, чтобы представители церкви негативно высказывались насчет гипсового демона. К тому же, если разобраться, никакой он не демон и настоящее его имя — Фёдор Иванович. Именно его, великого оперного певца Шаляпина в образе Мефистофеля из одноименной оперы Арриго Бойто, изваял для фасада здания на Лахтинской Александр Лишневский в 1910 году. Но для жильцов дома он просто «наш Мефистофель». И они намерены за него побороться.



Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»

