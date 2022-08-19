Куда пойти 19–21 августа: паруса на воде, рыцари в Выборге, столичный Чехов

Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться





В дни изнурительной жары хочется оставаться в прохладе кондиционируемых помещений музеев и театров. Ну а если уж приходится выходить на улицу, то только в парк или к воде — и ради самого интересного. В новом гиде по выходным «Фонтанка» собрала главные события культурного Петербурга: подсказываем, как оказаться в мире «Вишнёвого сада», где ловить ветер в Ораниенбауме и слушать рок на крыше. Актуальное

Выборг отправляет в Средневековье

С 19 по 21 августа, 0+



В Выборге — большой рыцарский фестиваль. Все выходные в главном укреплении города — Выборгском замке — любители старины будут смотреть на сражения людей в латах или сами играть в рыцарей. Участники фестиваля вдохновлялись эстетикой XV и XIII веков и, создавая костюмы, не пренебрегали мельчайшими деталями.



В Ломоносове паруса и русалки 20 и 21 августа, 0+



«Ораниенбаумский морской фестиваль — 2022» — это гонки под парусами и на сапах, а ещё шоу на шлюпке по образу тех, что строились в петровскую пору. Программа большого водного фестиваля состоит преимущественно из соревнований и конкурсов, спортивных и творческих. На одном из них можно ненадолго стать русалкой — и необязательно с хвостом, сфотографироваться в образе и отправиться плавать, не снимая костюма.



«Даль» осмысляет уборку по-философски 20 августа, 12:00, 16+

Этим летом на углу Стремянной улицы и Дмитровского переулка заработал независимый философский книжный «Даль». В предпоследние выходные августа его основатели и сотрудники устраивают «философский субботник»: зовут горожан помочь в уборке сквера неподалёку, известного в народе как «Эльфийский садик». И заодно поговорить о важном. В сквере установят столы для обмена книгами и затронут проблемы урбанистические. Например, подумают, что делать с проблемой незаконной парковки.



Пикник на Елагином 20 августа, 18+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Фестиваль Craft Event Picnic на день превратит парк на Елагином острове в огромный фуд-корт под открытым небом. Поесть мяса и выпить пенного крафтового можно будет под живую музыку: обещаны выступления Markscheider Kunst, Диксиленда Ивана Васильева и Trio EasyTone.

В музеях

Мебель под микроскопом — в залах Мраморного До 10 октября, 0+



Фото: И. Ярошевич-Гусева. Автопортрет в кресле. 1985, ГРМ. Поделиться Поделиться





В Мраморном дворце Русского музея начала работать выставка «Кресло, стул и табурет в русском искусстве XVIII–XX веков». Кураторы задались вопросом, какую роль играет мебель в искусстве, несёт ли символический смысл, и если да, то какой, а потому собрали самые разные изображения предметов интерьера в живописи. Одна из частей выставки — зона с работами современных дизайнеров.



Рок, митьки и тельняшки 19 августа, 11:00, 0+

Центральный военно-морской музей в пятницу приглашает отметить «День тельняшки». Именно 19 августа 1874 года по старому стилю великий князь Константин Николаевич подписал приказ о том, чтобы эта часть гардероба стала обязательной на флоте. Теперь же дата превратилась в повод поговорить о работе на море в целом. В 15:00 в музее открывается фотовыставка «Не службой единой… » о досуге и отдыхе моряков, а в одном из залов заработает временная экспозиция «Художник Дмитрий Шагин». Тот самый, из арт-группы «Митьки». За настроение отвечают музыканты петербургского рок-клуба.



Театральное

Безруков трансформирует Казанову 19 августа, 19:00, 16+



Фото: Галина Фесенко / Московский губернский театр Поделиться Поделиться





Сергей Безруков привозит в Петербург своё прочтение истории Джакомо Казановы, точнее, спектакль Ars Vivendi о том, как покоритель сердец около года провёл при русском дворе. Безруков — постановщик и исполнитель главной роли — отталкивался от мемуаров своего героя «История моей жизни» и исторических фактов. При этом постарался максимально многогранно раскрыть героя и снять большинство ярлыков с его образа. Показать, что из итальянца вышел и авантюрист, и знатный исследователь. Показ пройдет на сцене ДК «Выборгский».



«Вишнёвый сад» — адаптация из столицы 20 и 21 августа, 19:00, 16+

Почти что до конца месяца в Александровском театре продолжаются гастроли московского Театра на Бронной. Один из самых любопытных «привозных» спектаклей этого лета — «Вишнёвый сад» режиссера Микиты Ильинчика. Классическая история тут высвечивает героев, которым оказывается абсолютно не за что ухватиться при переходе на новый жизненный этап. Показ пройдет на основной сцене.

Театры заглянут в иные миры С 20 августа до 3 сентября, 0+



В ТРК «Лето» в эту субботу развернётся фестиваль искусства «Арт-ЛЕТО 2022». Откроется праздник спектаклем Strangers от уличного театра «АспектР»: персонажи этой истории попробуют через драматургию ответить на вопрос, что значит в полной мере понимать другого. Следующим в программе станет представление «Один день из жизни странных существ» интерактивного театра «Пэжо Art Group». Это зарисовка о быте тех, «кто обитает в другом мире». Фестивальные показы продолжатся до первых дней осени.

Подлунный мир — на «Ковава»

21 августа, 16:00, 0+



В воскресенье Лопухинский сад принимает театральный фестиваль «Ковава» с сюжетами по мотивам мифов, сказок и легенд народов России в программе. Идея обратиться к фольклорному разнообразию у актёров коллектива «Небесные бродяги» появилась после прочтения книги «Мордовские народные сказки» Самородова. Даже название праздника — Ковава — в переводе с мордовского означает «Луна». Немудрено, что акцент в образах и мотивах на празднике окажется именно на этом светиле.

Океан на арене стал стезёй Одиссея 20 августа, 13:00, 17:00 и 21 августа, 13:00, 0+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В Цирке на Фонтанке продолжают показывать главную новинку сезона — водное шоу «Одиссея». Ученица Романа Виктюка — режиссёр Виктория Коновалова представляет собственное прочтение классического эпоса Гомера: в пространстве манежа-бассейна её Одиссей встречается с многочисленными животными и божествами и мечтает найти волшебную амфору. Особенность представления в том, что значительная часть его — опера. Партии главного героя исполняет лауреат международных вокальных конкурсов Алексей Коновалов. Шоу идет в Петербурге последний месяц.



Узнать новое

Учёные занырнут в фейкологию 20 августа, 18+



Новый «слёт» знатоков науки «Учёные против мифов» на этот раз погружает в дебри фейкологии: врач и автор книги «Пациент разумный» Алексей Водовозов научит отличать настоящих докторов от шарлатанов, а сотрудник Института российской истории РАН Дарья Лотарева объяснит, почему, кто бы что ни говорил, масоны никогда не захватят мир. На конференции 20 августа тем о реальности и конспирологии поднимут немало. Послушать выступления можно бесплатно онлайн. Но нужно зарегистрироваться.



Макаревич расскажет про голос Бродского 20 августа, 20:00, 16+

В субботу Андрей Макаревич станет главным участником своеобразного вечера воспоминаний об Иосифе Бродском. Музыкант подключится по ZOOM к собравшимся на первом этаже музея «Полторы комнаты» ради презентации пластинки «Часть речи. Иосиф Бродский читает свои стихи». Расскажет, как в 1995 году поэт, в каком-то смысле с его подачи, создавал легендарные записи.

Горожан научат менять судьбы вещей

21 августа, 12:00, 0+



Фото: Экологическое движение «РазДельный Сбор» Поделиться Поделиться





Проект «РазДельный Сбор» в пространстве «Легко-легко» организует первый фестиваль, посвящённый экологии, повторному использованию старых вещей и апсайклингу. На лекциях слушатели узнают, как реставрировать разбившуюся посуду и превращать её в украшение интерьера, научатся продавать ненужное на онлайн-платформах и перешивать вещи. Всё бесплатно, но нужна регистрация https://forms.gle/RwPiLfTVL25NdGCT9. Во внутреннем дворике пространства целый день проработает пункт обмена канцелярией.

Послушать музыку

В Летнем саду пора оркестров 20 августа, 12:00, 21 августа, 16:00, 0+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Летний сад завершает лето бесплатными концертами на аллеях. В субботу и воскресенье духовой оркестр МЧС и музыканты Военно-морской академии играют избранные классические мелодии.

«Шумозавры» и компания прогремят в «Ласточке» 20 и 21 августа, 18+



Клуб «Ласточка» принимает фестиваль «Пост-Фест 6». Среди «отборных сил отечественного альтернативного и электронного рок-панк-метала» оказались «Психея», «Курара», «Шумозавры» и порядка десяти других групп, известных в широких и не очень кругах. Слушателям — большая сцена на крыше, выступления со спецэффектами и зона для отдыха с фуд-кортами.



Billy’s Band вдохновляется летом 21 августа, 19:00, 16+

Летний закат, суета городского центра в двух шагах и одновременно — уединённость двора Гостинки. Всё это фон, на котором уже в эту субботу зазвучит лучшая музыка коллектива Billy’s Band. На концерте так близко к Невскому проводы лета обернутся камерным праздником.

На экране

Аниматор из Pixar показал детство Икара

С 18 августа, 0+



Бывший аниматор студии Pixar Карло Вогеле, участвовавшей в создании «Рататуя», «Истории игрушек», «Тачек» и другой классики студии, выпустил собственную картину «Икар». Как понятно из названия, он обратился к истории Икара, но не к грустной её части, а всему, что случилось до легендарного полёта к солнцу. Главный герой в рисованном мире — ребёнок с удивительным детством на острове Крит в окружении олимпийских богов.

Герой Феллини вновь в поисках 20 августа, 21:00, 16+



Снова в прокате в «Авроре» экзистенциальная трагикомедия Федерико Феллини «Восемь с половиной». Герой классической ленты — режиссёр, который предаётся детским воспоминаниям и не гонит сюрреалистические видения. Ведь и в сознании, и вовне он ищет нечто, что было бы толчком для создания новой картины.

