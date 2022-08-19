Куда пойти 19–21 августа: паруса на воде, рыцари в Выборге, столичный Чехов

В дни изнурительной жары хочется оставаться в прохладе кондиционируемых помещений музеев и театров. Ну а если уж приходится выходить на улицу, то только в парк или к воде — и ради самого интересного. В новом гиде по выходным «Фонтанка» собрала главные события культурного Петербурга: подсказываем, как оказаться в мире «Вишнёвого сада», где ловить ветер в Ораниенбауме и слушать рок на крыше.
Актуальное
Выборг отправляет в Средневековье
С 19 по 21 августа, 0+
В Выборге — большой рыцарский фестиваль. Все выходные в главном укреплении города — Выборгском замке — любители старины будут смотреть на сражения людей в латах или сами играть в рыцарей. Участники фестиваля вдохновлялись эстетикой XV и XIII веков и, создавая костюмы, не пренебрегали мельчайшими деталями.
В Ломоносове паруса и русалки
20 и 21 августа, 0+
«Ораниенбаумский морской фестиваль — 2022» — это гонки под парусами и на сапах, а ещё шоу на шлюпке по образу тех, что строились в петровскую пору. Программа большого водного фестиваля состоит преимущественно из соревнований и конкурсов, спортивных и творческих. На одном из них можно ненадолго стать русалкой — и необязательно с хвостом, сфотографироваться в образе и отправиться плавать, не снимая костюма.
«Даль» осмысляет уборку по-философски
20 августа, 12:00, 16+
Этим летом на углу Стремянной улицы и Дмитровского переулка заработал независимый философский книжный «Даль». В предпоследние выходные августа его основатели и сотрудники устраивают «философский субботник»: зовут горожан помочь в уборке сквера неподалёку, известного в народе как «Эльфийский садик». И заодно поговорить о важном. В сквере установят столы для обмена книгами и затронут проблемы урбанистические. Например, подумают, что делать с проблемой незаконной парковки.
Пикник на Елагином
20 августа, 18+
Фестиваль Craft Event Picnic на день превратит парк на Елагином острове в огромный фуд-корт под открытым небом. Поесть мяса и выпить пенного крафтового можно будет под живую музыку: обещаны выступления Markscheider Kunst, Диксиленда Ивана Васильева и Trio EasyTone.
В музеях
Мебель под микроскопом — в залах Мраморного
До 10 октября, 0+
В Мраморном дворце Русского музея начала работать выставка «Кресло, стул и табурет в русском искусстве XVIII–XX веков». Кураторы задались вопросом, какую роль играет мебель в искусстве, несёт ли символический смысл, и если да, то какой, а потому собрали самые разные изображения предметов интерьера в живописи. Одна из частей выставки — зона с работами современных дизайнеров.
Рок, митьки и тельняшки
19 августа, 11:00, 0+
Центральный военно-морской музей в пятницу приглашает отметить «День тельняшки». Именно 19 августа 1874 года по старому стилю великий князь Константин Николаевич подписал приказ о том, чтобы эта часть гардероба стала обязательной на флоте. Теперь же дата превратилась в повод поговорить о работе на море в целом. В 15:00 в музее открывается фотовыставка «Не службой единой… » о досуге и отдыхе моряков, а в одном из залов заработает временная экспозиция «Художник Дмитрий Шагин». Тот самый, из арт-группы «Митьки». За настроение отвечают музыканты петербургского рок-клуба.
Театральное
Безруков трансформирует Казанову
19 августа, 19:00, 16+
Сергей Безруков привозит в Петербург своё прочтение истории Джакомо Казановы, точнее, спектакль Ars Vivendi о том, как покоритель сердец около года провёл при русском дворе. Безруков — постановщик и исполнитель главной роли — отталкивался от мемуаров своего героя «История моей жизни» и исторических фактов. При этом постарался максимально многогранно раскрыть героя и снять большинство ярлыков с его образа. Показать, что из итальянца вышел и авантюрист, и знатный исследователь. Показ пройдет на сцене ДК «Выборгский».
«Вишнёвый сад» — адаптация из столицы
20 и 21 августа, 19:00, 16+
Почти что до конца месяца в Александровском театре продолжаются гастроли московского Театра на Бронной. Один из самых любопытных «привозных» спектаклей этого лета — «Вишнёвый сад» режиссера Микиты Ильинчика. Классическая история тут высвечивает героев, которым оказывается абсолютно не за что ухватиться при переходе на новый жизненный этап. Показ пройдет на основной сцене.
Театры заглянут в иные миры
С 20 августа до 3 сентября, 0+
В ТРК «Лето» в эту субботу развернётся фестиваль искусства «Арт-ЛЕТО 2022». Откроется праздник спектаклем Strangers от уличного театра «АспектР»: персонажи этой истории попробуют через драматургию ответить на вопрос, что значит в полной мере понимать другого. Следующим в программе станет представление «Один день из жизни странных существ» интерактивного театра «Пэжо Art Group». Это зарисовка о быте тех, «кто обитает в другом мире». Фестивальные показы продолжатся до первых дней осени.
Подлунный мир — на «Ковава»
21 августа, 16:00, 0+
В воскресенье Лопухинский сад принимает театральный фестиваль «Ковава» с сюжетами по мотивам мифов, сказок и легенд народов России в программе. Идея обратиться к фольклорному разнообразию у актёров коллектива «Небесные бродяги» появилась после прочтения книги «Мордовские народные сказки» Самородова. Даже название праздника — Ковава — в переводе с мордовского означает «Луна». Немудрено, что акцент в образах и мотивах на празднике окажется именно на этом светиле.
Океан на арене стал стезёй Одиссея
20 августа, 13:00, 17:00 и 21 августа, 13:00, 0+
В Цирке на Фонтанке продолжают показывать главную новинку сезона — водное шоу «Одиссея». Ученица Романа Виктюка — режиссёр Виктория Коновалова представляет собственное прочтение классического эпоса Гомера: в пространстве манежа-бассейна её Одиссей встречается с многочисленными животными и божествами и мечтает найти волшебную амфору. Особенность представления в том, что значительная часть его — опера. Партии главного героя исполняет лауреат международных вокальных конкурсов Алексей Коновалов. Шоу идет в Петербурге последний месяц.
Узнать новое
Учёные занырнут в фейкологию
20 августа, 18+
Новый «слёт» знатоков науки «Учёные против мифов» на этот раз погружает в дебри фейкологии: врач и автор книги «Пациент разумный» Алексей Водовозов научит отличать настоящих докторов от шарлатанов, а сотрудник Института российской истории РАН Дарья Лотарева объяснит, почему, кто бы что ни говорил, масоны никогда не захватят мир. На конференции 20 августа тем о реальности и конспирологии поднимут немало. Послушать выступления можно бесплатно онлайн. Но нужно зарегистрироваться.
Макаревич расскажет про голос Бродского
20 августа, 20:00, 16+
В субботу Андрей Макаревич станет главным участником своеобразного вечера воспоминаний об Иосифе Бродском. Музыкант подключится по ZOOM к собравшимся на первом этаже музея «Полторы комнаты» ради презентации пластинки «Часть речи. Иосиф Бродский читает свои стихи». Расскажет, как в 1995 году поэт, в каком-то смысле с его подачи, создавал легендарные записи.
Горожан научат менять судьбы вещей
21 августа, 12:00, 0+
Проект «РазДельный Сбор» в пространстве «Легко-легко» организует первый фестиваль, посвящённый экологии, повторному использованию старых вещей и апсайклингу. На лекциях слушатели узнают, как реставрировать разбившуюся посуду и превращать её в украшение интерьера, научатся продавать ненужное на онлайн-платформах и перешивать вещи. Всё бесплатно, но нужна регистрация https://forms.gle/RwPiLfTVL25NdGCT9. Во внутреннем дворике пространства целый день проработает пункт обмена канцелярией.
Послушать музыку
В Летнем саду пора оркестров
20 августа, 12:00, 21 августа, 16:00, 0+
Летний сад завершает лето бесплатными концертами на аллеях. В субботу и воскресенье духовой оркестр МЧС и музыканты Военно-морской академии играют избранные классические мелодии.
«Шумозавры» и компания прогремят в «Ласточке»
20 и 21 августа, 18+
Клуб «Ласточка» принимает фестиваль «Пост-Фест 6». Среди «отборных сил отечественного альтернативного и электронного рок-панк-метала» оказались «Психея», «Курара», «Шумозавры» и порядка десяти других групп, известных в широких и не очень кругах. Слушателям — большая сцена на крыше, выступления со спецэффектами и зона для отдыха с фуд-кортами.
Billy’s Band вдохновляется летом
21 августа, 19:00, 16+
Летний закат, суета городского центра в двух шагах и одновременно — уединённость двора Гостинки. Всё это фон, на котором уже в эту субботу зазвучит лучшая музыка коллектива Billy’s Band. На концерте так близко к Невскому проводы лета обернутся камерным праздником.
На экране
Аниматор из Pixar показал детство Икара
С 18 августа, 0+
Бывший аниматор студии Pixar Карло Вогеле, участвовавшей в создании «Рататуя», «Истории игрушек», «Тачек» и другой классики студии, выпустил собственную картину «Икар». Как понятно из названия, он обратился к истории Икара, но не к грустной её части, а всему, что случилось до легендарного полёта к солнцу. Главный герой в рисованном мире — ребёнок с удивительным детством на острове Крит в окружении олимпийских богов.
Герой Феллини вновь в поисках
20 августа, 21:00, 16+
Снова в прокате в «Авроре» экзистенциальная трагикомедия Федерико Феллини «Восемь с половиной». Герой классической ленты — режиссёр, который предаётся детским воспоминаниям и не гонит сюрреалистические видения. Ведь и в сознании, и вовне он ищет нечто, что было бы толчком для создания новой картины.
Lendoc покажет кино СНГ
С 21 до 24 августа
Тем временем киностудия «Лендок», «Аврора» и «Родина» стали площадками международного Lendoc Film Festival. В программе смотра — классические и новые работы из России и стран СНГ. Например, «Альпийская баллада» по повести Василя Быкова, казахская картина «Оралман» о возвращении в родную страну. Вход на все показы бесплатный, по регистрации.
Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»