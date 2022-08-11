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    В кинотеатрах расскажут о детстве Икара, проведенном в компании Минотавра и олимпийских богов

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    Фото: paradisegroup.ru/
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    Про Икара и его отца Дедала мы знаем только грустное, а вот режиссер Карло Вогеле решил рассказать о них более позитивную историю. В новом франко-бельгийско-люксембургском мультфильме, который так и называется — «Икар», исследуется детство героя, которое прошло на Крите под властью царя Миноса и жутковатых богов Олимпа (здесь они вызывают скорее неприятные чувства). Зато Икар готов подружиться даже с мальчиком-Минотавром, который тут тоже встретится зрителю.

    Фото: paradisegroup.ru/
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    Режиссер ленты — Карло Вогеле, бывший аниматор студии Pixar, участвовавшей в создании таких фильмов, как «Рататуй», «История игрушек», «Тачки», «Храброе сердце» и «Корпорация монстров», так что его компетенция не оставляет сомнений.

    Икара в оригинале озвучил артист Игорь ван Дессель, который исполнил роли в фильме «Играй или умри» и в сериале «Враг общества». Его подругу Арину — Камилла Котен, которую мы могли видеть, например, в «Доме Gucci» Ридли Скотта.

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    Федор Дубшан

    Фото: paradisegroup.ru/
    Фото: paradisegroup.ru/

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