В кинотеатрах расскажут о детстве Икара, проведенном в компании Минотавра и олимпийских богов

Про Икара и его отца Дедала мы знаем только грустное, а вот режиссер Карло Вогеле решил рассказать о них более позитивную историю. В новом франко-бельгийско-люксембургском мультфильме, который так и называется — «Икар», исследуется детство героя, которое прошло на Крите под властью царя Миноса и жутковатых богов Олимпа (здесь они вызывают скорее неприятные чувства). Зато Икар готов подружиться даже с мальчиком-Минотавром, который тут тоже встретится зрителю.
Режиссер ленты — Карло Вогеле, бывший аниматор студии Pixar, участвовавшей в создании таких фильмов, как «Рататуй», «История игрушек», «Тачки», «Храброе сердце» и «Корпорация монстров», так что его компетенция не оставляет сомнений.
Икара в оригинале озвучил артист Игорь ван Дессель, который исполнил роли в фильме «Играй или умри» и в сериале «Враг общества». Его подругу Арину — Камилла Котен, которую мы могли видеть, например, в «Доме Gucci» Ридли Скотта.
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Федор Дубшан