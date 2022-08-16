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    В Русском музее покажут кресла, стулья и табуреты

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    Проект в Мраморном дворце посвящён предметам мебели в русском искусстве XVIII–XX веков.

    А. Остроумова-Лебедева. Интерьер с собакой. 1917.
    А. Остроумова-Лебедева. Интерьер с собакой. 1917.Фото: пресс-служба Русского музея
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    На выставке «Кресло, стул и табурет в русском искусстве XVIII–XX веков» будет самая разная мебель и её изображения. Вас ждут скамьи, сундуки, кресла, стулья. На экспозиции будет интерактивная зона с работами современных дизайнеров мебели. Авторы проекта задаются вопросами: что такое стул в произведении искусства и в быту (и как он становится искусством), что означает пустой стул или кресло? Многим известен мотив пустого стула у Ван Гога, пора изучать отечественные источники.

    Проект объединит произведения живописи, прикладное искусство, исторические артефакты — те же сундуки — и современный дизайн, скульптуры, графические работы. Из живописи на выставке будут работы Юрия Васнецова, Ореста Кипренского, Бориса Кустодиева, Евсея Моисеенко, Анны Остроумовой-Лебедевой и других художников.

    Проект обещает интересные формальные и смысловые пересечения, вы сможете сопоставить между собой малоизвестные вещи из собрания музея и по-новому взглянуть на знакомые работы. Сами подумайте, часто ли вы видите мебель из фондов Русского музея и тем более сравниваете русский сундук со свежими работами выпускников «Мухи»?

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    Выставка «Кресло, стул, табурет в русском искусстве XVIII–XX веков» пройдёт с 18 августа по 10 октября 2022 в Мраморном дворце.

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    Анастасия Семенович

    А. Остроумова-Лебедева. Интерьер с собакой. 1917.
    А. Остроумова-Лебедева. Интерьер с собакой. 1917.Фото: пресс-служба Русского музея

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