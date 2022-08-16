В Русском музее покажут кресла, стулья и табуреты

На выставке «Кресло, стул и табурет в русском искусстве XVIII–XX веков» будет самая разная мебель и её изображения. Вас ждут скамьи, сундуки, кресла, стулья. На экспозиции будет интерактивная зона с работами современных дизайнеров мебели. Авторы проекта задаются вопросами: что такое стул в произведении искусства и в быту (и как он становится искусством), что означает пустой стул или кресло? Многим известен мотив пустого стула у Ван Гога, пора изучать отечественные источники.

Проект объединит произведения живописи, прикладное искусство, исторические артефакты — те же сундуки — и современный дизайн, скульптуры, графические работы. Из живописи на выставке будут работы Юрия Васнецова, Ореста Кипренского, Бориса Кустодиева, Евсея Моисеенко, Анны Остроумовой-Лебедевой и других художников.



Проект обещает интересные формальные и смысловые пересечения, вы сможете сопоставить между собой малоизвестные вещи из собрания музея и по-новому взглянуть на знакомые работы. Сами подумайте, часто ли вы видите мебель из фондов Русского музея и тем более сравниваете русский сундук со свежими работами выпускников «Мухи»?

