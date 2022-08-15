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    Фонд Сергея Безрукова привезет в Петербург спектакль о Казанове в России

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    19 августа в Петербурге покажут спектакль Сергея Безрукова «Казанова. Ars Vivendi», показ пройдет на основной сцене ДК Выборгский.

    Фото: Галина Фесенко, фото с сайта m-g-t.ru
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    Литературной основой спектакля, поставленного в ноябре 2021 года на сцене Московского Губернского театра, послужила пьеса Андрея Ларионова (многим он известен как художник комиксов и автор романов) о приключениях Казановы в России. Поводом для пьесы, а затем и для спектакля послужило историческое предположение о годичном пребывании (1764–1765) авантюриста Джакомо Казановы при российском императорском дворе. Этот факт зафиксирован в его мемуарах «История моей жизни». Кстати, к истории Казановы в России в том же 2021 году обратились режиссеры Илья и Антон Чижиковы в своём историческом сериале «Казанова в России».

    Ars Vivendi в переводе с итальянского означает «искусство жить». Как утверждают критики, в своей пьесе Андрей Ларионов ставит целью как бы раскрыть личность Казановы, разрушить вековые стереотипы о нём как бездушном обольстителе и авантюристе. Спектакль также продолжает эту идею.

    Постановка Сергея Безрукова (он выступает здесь как режиссер и исполнитель главной роли) — комедия в двух актах о приключениях Казановы при дворе Екатерины II. Смех зрителя должно вызывать столкновение холодной России и жгучего итальянского характера. А также яркие персонажи. «Простодушные и очаровательные фрейлины Протасова и Перекусихина, великий ученый и верный подданный Ломоносов, ироничная Екатерина II, прямолинейный граф Орлов и неутомимый, неотразимый, непревзойдённый Казанова — с такими героями скучно не будет ни секунды» — обещают создатели «Казановы».

    Спектакль получил противоречивые отзывы критики, но положительные отклики зрителей.

    В спектакле заняты Сергей Безруков, Екатерина Климова, Сергей Сафронов, Сергей Степин, Елена Муравьева, Зоя Бербер, Юрий Зверев, Георгий Заболотский, Андрей Корнеев, Александр Павлов.

    16+

    Полина Никитина

    Фото: Галина Фесенко, фото с сайта m-g-t.ru

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