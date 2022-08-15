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    Выборг открывает портал к рыцарям. Вход свободный

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    Выборг погружается в Средневековье. На три дня, с 19 по 21 августа, в город, где и в обычные дни несложно вдохновиться стилистикой XVIII века, на фестиваль «Средневековые дни в Выборге» съедутся реконструкторы, артисты и музыканты, чтобы поиграть в перемещения во времени. Будут схватки, ярмарки и средневековые танцы.

    Фото: vk.com/knights_castle
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    И в первый день, и во все последующие есть смысл приезжать не раньше полудня. К этому времени в Выборгском замке постепенно начнут собираться основные участники. Горожане и приезжие, переодевшись в рыцарские доспехи, 19 августа пройдут строем от Рыночной площади к замку. Шествие стартует в 15:00. На 17:40 в конечной точке назначено первое состязание из серии «Турнир святого Олафа». По правилам участники передвигаются пешком в латных доспехах и могут пользоваться восемью видами оружия. Вдохновлялись организаторы турнирами XV века. На следующий день исторический акцент немного сместится: в 16:30 за крепостными стенами пройдёт состязание уже по правилам XIII века. Смысл не изменится, но костюмы и оружие на арене будут немного отличаться.

    У «Средневековых дней в Выборге» есть и вторая площадка: в пятницу и субботу на Анненских укреплениях пройдут военные маневры средневековой пехоты с пиками. Путь от одной фестивальной зоны к другой занимает не больше 10 минут, так что можно успеть везде.

    Фестивальное воскресенье — день праздника, веселья и разгрузки. Победители и проигравшие встретятся, чтобы отметить окончание фестиваля и посмотреть на выступления артистов. В программе, подробности которой удобнее смотреть в социальных сетях, заявлены выход Рейнеке-театра с интерактивной программой «Средневековый бестиарий», уроки танцев, «Сказ про рыцаря и дракона» в исполнении Persona Viva и спектакль «Балаганная история "Вешки"» от коллектива «Небесная карусель».

    Вход на военно-исторический фестиваль свободный для всех.

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    Ольга Минеева

    Фото: vk.com/knights_castle

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