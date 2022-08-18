Медному всаднику — 240 лет. Самые интересные факты о юбиляре — в карточках

Только подготовительный этап работы, когда он в архивах собирал сведения о внешнем облике Петра, его характере и истории царствования, составил несколько лет. Одна из легенд гласит, что скульптор даже провел ночь в спальне государя в его дворце в Летнем саду, где дух самого Петра благословил его труд. Пять лет создавалась сама скульптура. Был сооружен помост, в точности повторявший угол наклона Гром-камня, на который вспрыгивал конный всадник и поднимал на дыбы коня. Моделями стали скакуны из императорской конюшни Бриллиант и Каприз, а с берейтора Афанасия Тележникова лепилась фигура Петра.



«Монумент мой будет прост», — писал Фальконе. Император на его памятнике одет в аскетичную римскую тогу и плащ, в руках у него нет жезла полководца или символов царской власти. Вместо седла на коне лежит медвежья шкура. Только лавровый венок указывает на высокий статус героя.

