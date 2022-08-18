Медному всаднику — 240 лет. Самые интересные факты о юбиляре — в карточках

240 лет назад, 18 августа 1782 года, в Петербурге прошло торжественное открытие памятника Петру I, сегодня всем известного как Медный всадник. О том, какое значение для утверждения политической власти Екатерины II сыграл памятник, причем тут философ Дидро, какие тайны Гром-камня обнаружили недавно ученые-геологи и другие удивительные факты и легенды о памятнике — в подборке «Фонтанки».
Медный всадник — первый установленный Петру I памятник.
Есть версия, что Екатерина II, не будучи законной наследницей трона, особенно стремилась выглядеть в глазах подданных верной приверженкой петровских традиций. Она постоянно носила медальон с изображением первого российского императора, а в 1763 году повелела воздвигнуть ему памятник. Сама надпись на памятнике скромно подчеркивает идею преемственности власти «ПЕТРУ перьвому ЕКАТЕРИНА вторая лѣта 1782».
Скульптора для памятника порекомендовал Екатерине II французский философ Дени Дидро
Им стал художник Севрского фарфорового завода Этьен-Морис Фальконе. 26 августа 1766 г. со скульптором был подписан контракт на 8 лет, сообщает журнал «История», с ежегодной выплатой ему по 25 тысяч ливров. Фальконе прибыл в Петербург, уже зная, как будет выглядеть памятник — Петр верхом на вздыбленном коне, на скале у края обрыва.
Пьедестал для памятника — огромный кусок скалы — искали всем миром.
В газете «Санкт-Петербургские ведомости» было размещено объявление: заинтересованным лицам предлагали «выломать и привезти сюда, в Санкт-Петербург» подходящий камень. На объявление откликнулся казённый крестьянин Семён Вишняков, который работал поставщиком строительного камня. Он давно заприметил огромный валун, прозванный местными жителями Гром-камнем, в окрестностях Конной Лахты, но сам был не в состоянии его извлечь из земли, куда валун был прочно погружен. За находку крестьянин получил 100 рублей.
Гром-камень нашли на территории Конной Лахты, к северу от современного Ольгино.
Когда его достали из земли, котлован, оставшийся от валуна, постепенно заполнился водой. Теперь на этом месте находится Петровский пруд — памятник природы регионального значения, как сообщают сведения на сайте дирекции особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга.
Гром-камень весил две тысячи тонн.
«Взирание на оный возбуждало удивление, а мысль перевезти его на другое место приводила в ужас», — писал в своих мемуарах библиотекарь Императорской академии наук И. Г. Бакмейстер. Гром-камень извлекли из земли, обкопав со всех сторон, и одну грань сделали плоской, чтобы положить на платформу для транспортировки. Валун нужно было доставить к воде, чтобы привезти в Петербург. Для транспортировки пришлось ждать зимы. Гром-камень перемещали к Финскому заливу 8 километров с ноября 1769 года по март 1770. Когда баржа с камнем, наконец, прибыла к месту установки памятника, ее подтопили, и по специальной технологии «перекатили» валун на место установки. В честь успешной доставки камня в Петербург была выбита медаль с надписью «Дерзновению подобно».
В 2016–17 годах геологи из Горного университета изучали Гром-камень и пришли к неожиданным выводам.
В 2018 году «Санкт-Петербургские ведомости» писали, что по данным ученых камень сильно отличается от пород, которые встречаются в окрестностях Петербурга. Скорее всего, считают эксперты, камень — гость из Скандинавии или Северной Карелии. Каменную громаду смогло бы перенести на большие расстояния движение ледника. Это скорее всего случилось 11 тысяч лет назад. Также они доказали, что «Ольгинский валун» — камни, найденные на берегу Финского залива в Ольгино, и считающиеся обломками Гром-камня — не является частью знаменитого пьедестала.
Скульптор Этьен Фальконе трудился над памятником 12 лет.
Только подготовительный этап работы, когда он в архивах собирал сведения о внешнем облике Петра, его характере и истории царствования, составил несколько лет. Одна из легенд гласит, что скульптор даже провел ночь в спальне государя в его дворце в Летнем саду, где дух самого Петра благословил его труд. Пять лет создавалась сама скульптура. Был сооружен помост, в точности повторявший угол наклона Гром-камня, на который вспрыгивал конный всадник и поднимал на дыбы коня. Моделями стали скакуны из императорской конюшни Бриллиант и Каприз, а с берейтора Афанасия Тележникова лепилась фигура Петра.
«Монумент мой будет прост», — писал Фальконе. Император на его памятнике одет в аскетичную римскую тогу и плащ, в руках у него нет жезла полководца или символов царской власти. Вместо седла на коне лежит медвежья шкура. Только лавровый венок указывает на высокий статус героя.
Змея под копытами — аллегория зла, побежденного Петром I, — создана скульптором Федором Гордеевым.
Она играет важную конструктивную роль и служит дополнительной точкой, на которую опирается фигура коня. Также для устойчивости памятника внутри него установлен монолитный железный каркас для задних ног и хвоста коня.
Фальконе никак не удавалось передать портретное сходство головы статуи с Петром I.
По воспоминаниям Стасова, трижды его произведение было отвергнуто Екатериной II. В итоге голову изготовила ученица скульптора Мари-Анна Колло. В качестве награды за труд молодой художнице назначили пожизненную пенсию и сделали членом Академии художеств. 19-летняя француженка стала первой женщиной-академиком в почтенном заведении. Сейчас в Русском музее находится одна из «голов» императора авторства Колло.
В день открытия памятника, 18 августа 1782 года, в Петербурге был праздник.
У гроба в Петропавловском соборе отслужили молебен. За открытием памятника императрица наблюдала с балкона Сената, для почетных зрителей изготовили галереи. Площадь была заполнена полками, а Нева, по архивным воспоминаниям, «покрыта императорскими яхтами и другими разными большими и мелкими судами, множеством людей наполненными, составившими из мачт своих на водах величественный лес». Празднования продолжались до ночи, вокруг памятника собирались толпы восторженных зрителей. «Напоследок ввечеру весь город был великолепно иллюминован, наипаче же Сенат, Адмиралтейство и суда на реке, а более всего окружность монумента, чем оный совершенно освещенный был так же виден, как и днем».
Памятник не прятали на время войн из суеверия.
Во время Отечественной войны 1812 года, когда появилась угроза захвата столицы наполеоновскими войсками, Александр I издал указ об эвакуации ценных произведений искусства и памятников культуры. В Вологодскую губернию должны были перевезти и Медного всадника. Но к князю Голицыну обратился некий майор Батурин и рассказал о повторяющемся сне. В нем майор видел ожившую статую императора и слышал слова «покуда я на месте, моему городу нечего опасаться». Когда история дошла до Александра I, он повелел не трогать статую. Памятник остался невредимым и во время Великой Отечественной войны. Во время блокады его, как и другие ценные городские памятники, обшили досками и обложили мешками с песком.
По одной из легенд, дух императора явился наследнику трона Павлу
Тот гулял по набережной столицы с другом, князем Куракиным, будущим сенатором. Наследный император увидел призрак прадеда, который обратился к нему «Бедный Павел!», и указав на Сенатскую площадь, произнес: «Прощай, Павел, ты снова увидишь меня здесь». Через несколько лет именно на этом месте появился конный силуэт Петра.
«Имя» памятнику дал Пушкин.
В 1833 году Пушкин написал трагическую поэму «Медный всадник», прославившую знаменитый памятник. Историческая основа поэмы — наводнение в Петербурге, которое случилось осенью 1824 года. Сюжет произведения рассказывает о молодом чиновнике Евгении, который сошел с ума из-за смерти в наводнении своей невесты. Евгений обвиняет в трагедии строителя города Петра I и видит его ожившую статую. При жизни поэта произведение не вышло в печать из-за цензуры. Что не помешало ей впоследствии дать новое неофициальное название конной скульптуре, хотя сегодня всем известно, что памятник Петру вовсе не медный, а бронзовый.
В 2021–22 годах памятник в очередной раз реставрировали
Пять монолитных блоков, из которых состоит памятник, стали разъезжаться в разные стороны. Наибольшую тревогу у реставраторов вызывало место соединения хвоста (внутри которого так называемый тяж, уравновешивающий памятник) с гранитом. Общая стоимость работ составила около 40 миллионов рублей.