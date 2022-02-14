Медный всадник освобождается от лесов. Хвост его больше не беспокоит

С Медного всадника начали снимать леса. Об этом 14 февраля сообщил в Telegram-канале вице-губернатор города Борис Пиотровский. Полный демонтаж реставрационной конструкции займет около двух недель.

Скульптуру пришлось начать реставрировать в октябре прошлого года, когда специалисты обнаружили «расползание» пяти блоков, из которых состоит памятник. Также опасения реставраторов вызывало место соединения хвоста лошади (внутри которого так называемый тяж, уравновешивающий памятник) с гранитом.



По заказу Музея городской скульптуры был отреставрирован сам монумент, «Гром-камень» и отмостка. Работы завершились в конце января. Общая стоимость работ составила около 40 миллионов рублей.

