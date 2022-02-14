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Медный всадник освобождается от лесов. Хвост его больше не беспокоит

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С Медного всадника начали снимать леса. Об этом 14 февраля сообщил в Telegram-канале вице-губернатор города Борис Пиотровский. Полный демонтаж реставрационной конструкции займет около двух недель.

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Скульптуру пришлось начать реставрировать в октябре прошлого года, когда специалисты обнаружили «расползание» пяти блоков, из которых состоит памятник. Также опасения реставраторов вызывало место соединения хвоста лошади (внутри которого так называемый тяж, уравновешивающий памятник) с гранитом.

По заказу Музея городской скульптуры был отреставрирован сам монумент, «Гром-камень» и отмостка. Работы завершились в конце января. Общая стоимость работ составила около 40 миллионов рублей.

Весной территорию возле памятника собираются облагородить. В надлежащий вид приведут цветник.

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Комментарии (5)

Nikolay Sabotach
Ну все.... пропал памятник( Петру усы не сбрили хотя бы?
angel of death
просто поставить навес не дешевле? =)
Modest_5e4ce41f7533b
Надеюсь, наиболее ранимые места скакуна, наконец, будут защищены от курсантских выходок.
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