Медный всадник расползается. Его надеются спасти до конца года

В Петербурге начали реставрировать памятник Петру I «Медный всадник». Раньше считалось, что серьезных дефектов у него нет, но стало известно, что он потихоньку «расползается».



«Выявили, что монумент не монолитный — он состоит из пяти блоков, которые сейчас начинают расходиться в разные стороны», — написал 18 октября в Telegram-канале вице-губернатор города Борис Пиотровский.



Последняя реставрация памятника прошла 40 лет назад — тогда на опорных ногах коня нашли трещины. В этот раз специалисты Музея городской скульптуры проведут ремонт самого монумента, Гром-камня и отмостки, а завершить работы планируют до конца года.

