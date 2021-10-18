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Медный всадник расползается. Его надеются спасти до конца года

У Медного всадника в Петербурге нашли дефекты

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В Петербурге начали реставрировать памятник Петру I «Медный всадник». Раньше считалось, что серьезных дефектов у него нет, но стало известно, что он потихоньку «расползается».

«Выявили, что монумент не монолитный — он состоит из пяти блоков, которые сейчас начинают расходиться в разные стороны», — написал 18 октября в Telegram-канале вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Последняя реставрация памятника прошла 40 лет назад — тогда на опорных ногах коня нашли трещины. В этот раз специалисты Музея городской скульптуры проведут ремонт самого монумента, Гром-камня и отмостки, а завершить работы планируют до конца года.

Ранее сообщалось, что наибольшую тревогу у реставраторов вызывает место соединения хвоста (внутри которого есть так называемый тяж, уравновешивающий памятник) с гранитом. Один из главных символов Петербурга приведут в порядок за 40 миллионов рублей.

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Комментарии (10)

Pilat
Блин....у меня ощущение что присутствуют какие то две реальности.
Медного Всадника полностью реставрировали лет 10 тому назад.
Причем как изнутри, так и снаружи.
Изнутри откачали массу воды, которая просачивалась через швы.
Швы заизолировали, всадника изнутри и с наружи покрыли защитным составом. На нем теперь даже патина не появляется.
Неужели только я снова это помню?
Денеб
Заметьте! Бронзовая змея не пострадала! Та мерзость, которая окно в Европу мешала прорубать..... Да и сейчас гадит.....
AEG
250 лет стоял - не расползался.
Вдруг начал расползаться - просто кто-то нуждается в 40-ка млн. рублей.
Предложение к мл. Пиотровскому - обратитесь к египтянам. Там Пирамиды 5 тыс. лет стоят. Тоже, наверное, расползаются. На их "реставрации" вообще можно озолотиться.
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