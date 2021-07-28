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Медный всадник скроется в лесах на три месяца. Его отреставрируют за 40 млн

В Петербурге памятник Петру I «Медный всадник» до октября 2021 года уйдет на реставрацию. Постамент и саму статую приведут в порядок за 40 млн рублей.

Как сообщили «Фонтанке» 28 июля в Музее городской скульптуры, контракт на работы заключен, подрядчик получил разрешение от КГИОП на начало работ. Парад, посвященный Дню ВМФ, прошел, так что компания может приступать в любой момент. Работы должны быть завершены в октябре.

Судя по данным портала госзакупок, контракт на 40 млн заключен с ООО «РМ-Наследие». Бенефициаром компании СПАРК видит Ольгу Щедрову, директором — Юрия Щедрова. Ранее именно этот подрядчик получил контракт на реставрацию памятника Николаю I, а до этого пополнил портфолио памятниками Суворову, Добролюбову и Циолковскому.

Конкурс на реставрацию Медного всадника объявили в мае. Под ремонт должна попасть площадка, окружающая постамент и сам Гром-камень. Памятник не содержит следов каких-то серьёзных дефектов. Найденные трещины в бронзе имеют технологический и температурный характер. Но наибольшую тревогу у реставраторов вызывает место соединения хвоста (внутри которого так называемый тяж, уравновешивающий памятник) с гранитом.

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Комментарии (1)

Riptide
Вот ведь кем быть лучше? Бенефициаром или офицером?
Или и тем и другим в одном лице?
Державный град, возвышайся над Невою,
Как дивный храм, ты сердцам открыт!
Сияй в веках красотой живою,
Дыханье твое Медный всадник хранит.
Несокрушим – ты смог в года лихие
Преодолеть все бури и ветра!
С морской душой, бессмертен, как Россия,
Плыви, фрегат, под парусом Петра!
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