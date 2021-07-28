Медный всадник скроется в лесах на три месяца. Его отреставрируют за 40 млн

В Петербурге памятник Петру I «Медный всадник» до октября 2021 года уйдет на реставрацию. Постамент и саму статую приведут в порядок за 40 млн рублей.



Как сообщили «Фонтанке» 28 июля в Музее городской скульптуры, контракт на работы заключен, подрядчик получил разрешение от КГИОП на начало работ. Парад, посвященный Дню ВМФ, прошел, так что компания может приступать в любой момент. Работы должны быть завершены в октябре.

Судя по данным портала госзакупок, контракт на 40 млн заключен с ООО «РМ-Наследие». Бенефициаром компании СПАРК видит Ольгу Щедрову, директором — Юрия Щедрова. Ранее именно этот подрядчик получил контракт на реставрацию памятника Николаю I, а до этого пополнил портфолио памятниками Суворову, Добролюбову и Циолковскому.